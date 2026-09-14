La discapacidad y el endeudamiento familiar serán dos de los principales temas que concentrarán la actividad de la Cámara de Diputados esta semana, luego de los emplazamientos a comisiones que fueron aprobados en la última sesión.

El primer capítulo de la agenda se abrirá este martes, a las 14, cuando las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor realicen una reunión informativa para comenzar a analizar los proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. El cronograma aprobado por el pleno establece una nueva reunión informativa para el 22 de septiembre y fija para el 29 la fecha límite para avanzar con un dictamen.

El tratamiento estará atravesado por una discusión política sobre hasta dónde puede avanzar el Congreso sin generar un impacto sobre las cuentas públicas. El oficialismo destacó que el emplazamiento no incluyó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una condición que, según la lectura de La Libertad Avanza, evita que las iniciativas incorporen medidas con costo fiscal. También rechazó la posibilidad de establecer un tope a las tasas de interés.

Frente a ese escenario, los bloques opositores buscarán construir una propuesta que pueda reunir apoyos sin quedar expuesta a las críticas del oficialismo por afectar el equilibrio fiscal. Por eso, perderían terreno las iniciativas que planteaban declarar una emergencia específica o disponer medidas de condonación de deudas.

El universo de proyectos supera las 50 iniciativas y apunta a dar respuestas a millones de personas que tienen algún nivel de morosidad. Entre las alternativas aparecen cambios en los intereses y cargos de las tarjetas de crédito, la eliminación de intereses punitorios, mecanismos de refinanciación y regulaciones para los préstamos otorgados por fintech y otras entidades no bancarias.

También se analizarán propuestas relacionadas con las prácticas de cobranza, entre ellas medidas para limitar el hostigamiento telefónico a las personas endeudadas.

Después de la sesión en la que la oposición impulsó el emplazamiento y el oficialismo terminó acompañando la votación, desde La Libertad Avanza anticiparon que prepararán un proyecto propio. Una de las posibilidades que se evalúa es tomar como base distintas circulares y disposiciones del Banco Central para convertirlas en normas con rango de ley.

En paralelo, la discapacidad tendrá su propio espacio en la agenda parlamentaria. Este miércoles, a las 12, está prevista una reunión informativa conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

En ese caso, la oposición buscará concentrar sus propuestas en un proyecto que plantea extender durante un año la emergencia en discapacidad sancionada en 2025. Aquella norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, posteriormente insistida por el Congreso y terminó judicializada.

El reclamo por la situación del sector también atraviesa a los bloques que suelen acompañar al Gobierno. Tanto el Pro como sectores de la UCR reclamaron que se regularicen los pagos y compensaciones pendientes a los prestadores de servicios vinculados con la discapacidad.

Desde La Libertad Avanza, en cambio, sostienen que la emergencia ya fue cumplida y plantean avanzar hacia un esquema que garantice las prestaciones de manera permanente, con el argumento de mejorar la atención sin mantener una declaración de emergencia.

Ambos debates tendrán además un punto de contacto con la discusión del Presupuesto 2027. Allí quedará expuesto qué recursos pretende asignar el Gobierno nacional a las áreas vinculadas con discapacidad y qué margen presupuestario existe para atender las demandas relacionadas con el endeudamiento familiar.

Así, Diputados tendrá por delante dos discusiones sensibles, con posiciones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición y con fechas concretas que pueden llevar ambos temas desde el debate en comisión hacia la elaboración de dictámenes.