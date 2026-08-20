En los Alpes alemanes, el calentamiento obliga a las mariposas a tomar decisiones cruciales para su porvenir. Un estudio liderado por la Dra. Esme Ashe-Jepson, catedrática de Ecología del Cambio Global en la Universidad de Würzburg, revela que no se adaptan al calor, sino que cambian de hábitat hacia altitudes superiores para sobrevivir.

El trabajo, publicado en Communications Biology, marca un hito en la comprensión de cómo el cambio climático afecta a estos insectos en Europa.

La vulnerabilidad de los ectotermos

Las mariposas alpinas, al ser ectotermos, dependen por completo de las condiciones de su entorno para regular su temperatura corporal. Esta condición biológica las hace especialmente vulnerables frente a las variaciones climáticas. En este contexto, la Dra. Ashe-Jepson se propuso descubrir hasta qué punto soportan el calor, evaluando cómo responden a la transformación de sus hábitats mediante el análisis de variables críticas como el tamaño, la coloración de las alas y su distribución altitudinal durante la última década en el Parque Nacional de Berchtesgaden.

Los resultados mostraron escasas evidencias de que las mariposas hayan desarrollado una mayor tolerancia interna al calor o mejorado su capacidad natural de termorregulación frente al calentamiento local. Al carecer de una adaptación fisiológica rápida, la principal estrategia de supervivencia de estos insectos ante el cambio climático consiste en modificar su distribución geográfica, desplazándose hacia zonas más elevadas y frías.

Transformación de las comunidades alpinas

Este desplazamiento hacia cotas más altas es especialmente evidente en las especies con menor capacidad de termorregulación. Las mariposas que no logran controlar con eficiencia su temperatura corporal buscan refugio en altitudes superiores, donde las condiciones térmicas son más favorables. De este modo, la crisis climática está redefiniendo la presencia y la composición de comunidades enteras de mariposas en los Alpes, modificando radicalmente los ecosistemas locales.

El tamaño y la coloración influyen en su capacidad de respuesta: las especies más grandes evitan los picos de calor con mayor facilidad que las pequeñas, mientras que las de tonalidades claras suelen soportar mejor el calor que las oscuras. Así, en altitudes bajas predominan las especies grandes y pálidas, mientras que en cotas elevadas se hacen frecuentes las pequeñas y oscuras. No cambia la especie individual, sino qué especies se encuentran en cada lugar.

Nuevos desafíos para la conservación

Esta alarmante redistribución plantea serios desafíos para la conservación. Para la Dra. Ashe-Jepson, el enfoque tradicional debe cambiar: no basta con intentar mantener las poblaciones donde se encuentran hoy; ahora es igual de importante conectar los hábitats mediante corredores ecológicos que garanticen la movilidad y supervivencia de las mariposas frente a escenarios climáticos impredecibles.

La capacidad termorreguladora servirá para predecir qué especies modificarán sus distribuciones con mayor intensidad. El próximo paso científico será analizar si estos patrones de migración vertical se repiten en otros grupos de insectos alpinos como saltamontes y grillos, cuya supervivencia dependerá de paisajes accesibles.