La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, ocurrido en septiembre pasado en Barreal, sumó este viernes dos avances importantes. Por un lado, se abrieron los sobres que contenían los dispositivos electrónicos secuestrados el día del crimen y, por otro, declaró vía Zoom una expareja de Carlos Gonzalo Rivero, el único imputado por el asesinato.

La apertura de los sobres, que permanecían bajo cadena de custodia, estuvo a cargo de la UFI Delitos Especiales. La defensa del acusado no estuvo presente durante el procedimiento. El material secuestrado está compuesto por dos teléfonos celulares, uno perteneciente a Camila y otro a Rivero, además de una computadora que era propiedad del imputado.

Ahora, los investigadores deberán avanzar con el análisis informático de los tres dispositivos. Según las estimaciones, las pericias podrían demorar aproximadamente 30 días y serán fundamentales para reconstruir comunicaciones, movimientos y otros elementos que puedan aportar información a la causa.

El otro avance estuvo relacionado con la declaración testimonial de una expareja de Rivero, quien prestó testimonio mediante una videoconferencia. La mujer reconoció que recibió un mensaje del acusado en el que se despedía de ella. Además, aseguró que no había mantenido ningún tipo de contacto con él desde que habían terminado la relación.

Este testimonio confirmó una de las líneas que ya manejaba el Ministerio Público Fiscal respecto de las comunicaciones que Rivero habría mantenido antes de ser encontrado en el departamento donde estaba el cuerpo de Camila.

Una causa con prisión preventiva

Rivero, oriundo de Tartagal, Salta, permanece detenido en el Penal de Chimbas desde septiembre. Fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua. El juez de Garantías Federico Rodríguez dispuso 12 meses de prisión preventiva y fijó el mismo plazo para la investigación penal preparatoria.

Camila tenía 26 años y fue encontrada sin vida el domingo 13 de septiembre en el departamento que compartía con Rivero en Barreal. La autopsia determinó que había sufrido múltiples heridas cortopunzantes y también reveló que cursaba un embarazo.

La hipótesis fiscal sostiene que el ataque ocurrió durante la madrugada. Entre los elementos reunidos inicialmente también aparecen una carta manuscrita atribuida al acusado y distintas comunicaciones posteriores al crimen que forman parte de la reconstrucción de lo sucedido.