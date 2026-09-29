Gendarmería expulsó a Rivero, acusado del femicidio de Camila Vecchiarello

En un procedimiento administrativo poco habitual, personal de Gendarmería Nacional se presentó en el Servicio Penitenciario de Chimbas. El objetivo fue notificar formalmente a Gonzalo Rivero sobre su expulsión definitiva de la institución armada.

Para llevar a cabo el trámite, las autoridades solicitaron autorización al juez Federico Rodríguez. Agentes del Escuadrón 66 San Juan ingresaron al penal y concretaron la notificación oficial del trámite interno.

El salteño cumple prisión preventiva por el femicidio de su esposa, Camila Vecchiarello, ocurrido el 13 de septiembre en Calingasta. La medida fue dispuesta por un año mientras avanza la investigación judicial.

La decisión del instituto de formación implica su exoneración inmediata de la fuerza. Con esta resolución, Rivero no podrá reingresar bajo ninguna circunstancia, sin importar el resultado final del juicio.

Detalles de la acusación

El imputado enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género. Esta figura penal contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.

Durante la audiencia, el fiscal Adolfo Díaz detalló que la víctima sufrió 10 cortes provocados con dos cuchillos de cocina. Además, en ese acto judicial se reveló que la joven santafesina de 26 años estaba embarazada.

La versión del acusado

Frente al magistrado, el detenido no mostró arrepentimiento e intentó desvincularse del ataque. En su declaración afirmó "le dije que me volvía a mi provincia, me dijo que se iba a matar y se metió un cuchillazo en el cuello".

Sin embargo, los elementos de prueba recolectados por los investigadores echan por tierra sus palabras. Las pericias señalan una agresión directa iniciada con golpes de puño y terminada con estocadas mortales.

El desencadenante del conflicto

Según la hipótesis de la fiscalía y los testimonios de la familia, el conflicto comenzó días antes del crimen. Rivero había sido dado de baja de la instrucción militar debido a su bajo rendimiento.

Esta situación generó tensión, ya que Vecchiarello continuaba con el proceso de capacitación para ingresar a la fuerza. El acusado planeaba regresar a Salta tras ser separado de la institución.