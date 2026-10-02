El proyecto minero Agua Rica, perteneciente a Glencore, fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión de capital estimada en US$4.000 millones para su desarrollo en Catamarca. El anuncio fue realizado este viernes en París por el presidente Javier Milei y el CEO global de la compañía, Gary Nagle.

De acuerdo con la información oficial, durante los primeros dos años Glencore prevé desembolsar US$771 millones, mediante una combinación de aportes de capital y deuda de la empresa.

El cronograma establece que las obras comenzarían en noviembre de 2027, mientras que el inicio de la operación está previsto para octubre de 2031.

Cuánto cobre producirá

Una vez que alcance su régimen de producción, Agua Rica tendría una capacidad promedio estimada de 200.000 toneladas de cobre por año. La totalidad de ese volumen estaría destinada a mercados internacionales, con exportaciones calculadas en alrededor de US$2.167 millones anuales.

El proyecto utilizará parte de la infraestructura existente de Alumbrera. El mineral será procesado en esa planta y luego trasladado mediante un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí continuará por tren hasta el puerto de Rosario para su posterior exportación.

Miles de puestos de trabajo

El desarrollo también contempla un impacto en materia laboral. Durante la etapa de construcción se prevé la generación de hasta 3.500 puestos de trabajo.

Una vez que Agua Rica entre en funcionamiento, la estimación difundida por la compañía contempla 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos. Además, el proyecto incluye obras vinculadas con rutas, energía y agua, junto con medidas orientadas a promover el empleo local y el desarrollo de proveedores regionales.

El vínculo con Alumbrera

El desarrollo de Agua Rica está relacionado con el reinicio de Alumbrera. Glencore informó que espera obtener la primera producción de ese complejo durante el segundo semestre de 2027, antes de lo previsto originalmente. La compañía considera que esa infraestructura permitirá reducir riesgos durante el desarrollo de Agua Rica y mantener operativos recursos que posteriormente serán compartidos.

La aprobación del RIGI se conoció durante la Argentina Week en París, donde Glencore presentó sus planes de inversión en el país y el Gobierno anunció además otros proyectos que buscan acceder a los beneficios del régimen.

El RIGI establece un marco de incentivos para proyectos de grandes inversiones y, según la normativa oficial, contempla requisitos específicos de inversión, plazos y permanencia de los activos afectados al proyecto.