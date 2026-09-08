El Gobierno nacional salió a responder a los resultados de las pruebas PISA 2025 y apuntó directamente contra las gestiones anteriores por el deterioro registrado en el desempeño de los estudiantes argentinos.

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, la administración de Javier Milei sostuvo que los resultados reflejan el impacto acumulado de los 12 años de escolaridad de los alumnos evaluados y atribuyó el retroceso a las políticas educativas implementadas desde 2013.

La respuesta oficial llegó luego de que se conociera que Argentina registró una caída en las tres áreas evaluadas y alcanzó sus puntajes más bajos en casi dos décadas.

El Gobierno apuntó al pasado

Desde Capital Humano remarcaron que las pruebas evalúan los aprendizajes acumulados por estudiantes de 15 años a lo largo de su trayectoria escolar.

En ese sentido, calificaron el retroceso como una “consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores” y señalaron que el sistema argentino ya partía de un escenario crítico.

De todos modos, el comunicado oficial también reconoció que la Argentina forma parte de una tendencia mundial de estancamiento y descenso de los aprendizajes, especialmente marcada en las habilidades de Lectura.

Los números que encendieron la alarma

Los resultados de PISA muestran un retroceso simultáneo en las tres áreas.

En Matemática, Argentina obtuvo 367 puntos, el registro más bajo de la serie histórica comparable. Además, el 76% de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico de competencia.

En Lectura, el país alcanzó 389 puntos, 12 menos que en la edición de 2022.

En Ciencias, obtuvo 393 puntos, una caída de 13 puntos respecto de 2022, lo que ubicó a Argentina en el puesto 71 entre 91 sistemas educativos evaluados.

Qué propone ahora el Gobierno

Frente a este escenario, Capital Humano ratificó que impulsará “políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales”, con especial atención en la alfabetización inicial, la comprensión lectora y el razonamiento matemático.

El diagnóstico oficial también incorporó una problemática detectada por la OCDE: los llamados “lectores apresurados”, estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta sin procesar completamente la comprensión de los textos.

Así, los resultados de PISA volvieron a poner la educación en el centro del debate político, con un Gobierno que atribuye buena parte del deterioro a las políticas de los últimos 12 años y plantea cambios estructurales como respuesta.