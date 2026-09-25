El Gobierno de Javier Milei afrontará este viernes un nuevo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional por USD800 millones, correspondiente al pago de capital. El compromiso se produce mientras el organismo lleva adelante la tercera revisión del acuerdo alcanzado con Argentina en 2025.

De acuerdo con el cronograma oficial, el vencimiento forma parte de las obligaciones que debe afrontar el Ministerio de Economía durante los últimos meses de 2026. El Tesoro analiza las fuentes de financiamiento disponibles para hacer frente a los distintos compromisos en moneda extranjera.

Los dólares disponibles

El Tesoro tenía depósitos en moneda extranjera en el Banco Central por USD2.230 millones al 22 de septiembre. Una de las posibilidades es utilizar esos fondos para cubrir el pago al organismo internacional.

A su vez, resta conocer si el FMI aprobará un desembolso de USD1.000 millones, que podría recomponer las reservas luego del pago. Ese desembolso está vinculado con la revisión que realiza actualmente el organismo sobre el acuerdo con Argentina.

Los vencimientos hasta fin de año

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. La cifra contempla pagos a acreedores privados, al FMI, por Bopreal y a otros organismos internacionales.

Durante septiembre, los vencimientos suman USD1.452 millones, de los cuales USD800 millones corresponden al pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre las obligaciones son menores y el acumulado de los últimos cuatro meses del año se acerca a los USD4.000 millones.