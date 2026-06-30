El Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes retoman formalmente este martes 30 de junio, a partir de las 14 horas, las conversaciones paritarias para establecer la política salarial del periodo julio-diciembre de 2026. El encuentro se produce tras el cierre del acuerdo que rigió durante la primera mitad del año y en medio de una creciente expectativa por recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación ante el escenario económico actual.

La secretaria gremial de UDAP, Patricia Quiroga, señaló que el punto de partida de la negociación será el análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado.

“Tenemos una cláusula, estamos dos puntos por debajo, Así que eso es lo que primero se va a pedir. Vamos a ver que la cláusula se respete, por supuesto”, explicó la dirigente a DIARIO HUARPE.

Además, enfatizó que el gremio mantendrá su postura histórica sobre la composición de los aumentos: “No vamos a aceptar sumas que no sean remunerativas, vamos a continuar con lo mismo para toda la docencia”.

El objetivo de superar la inflación

Para los gremios, no basta con empatar el ritmo inflacionario de los meses anteriores. Quiroga adelantó que la estrategia para este segundo tramo del año incluye la búsqueda de una recomposición real por encima del IPC de julio y los meses subsiguientes.

“No nos quedamos satisfechos y no únicamente por IPC (el aumento), siempre pedimos un poquito más que están en los puntos o en algún ítem”, afirmó la docente.

Este pedido tendrá un foco especial en los sectores más postergados del escalafón. Según detalló la referente de UDAP, se buscará beneficiar principalmente a quienes tienen menores ingresos.

Un trabajo en bloque frente a las limitaciones oficiales

A pesar de las particularidades de cada organización, los sindicatos docentes (UDAP, UDA y AMET) planean actuar de manera coordinada ante los funcionarios del Ministerio de Educación y el Ejecutivo provincial.

“Siempre trabajamos en equipo. Si bien es cierto uno de los gremios a lo mejor hace la punta, los otros siempre nos hemos apoyado, o sea, lo que se ha logrado y lo que se ha aceptado siempre ha sido en equipo”, destacó Quiroga.

Respecto a la postura del Gobierno provincial, la dirigente reconoció que las negociaciones suelen ser extensas debido a los argumentos oficiales sobre la falta de fondos.

“Ellos siempre vienen con lo que está sucediendo a nivel nación, que la provincia tiene poco dinero, que no le mandan recursos, y nosotros les contamos la problemática de la docencia”, relató.

Finalmente, Quiroga ratificó que cualquier oferta será consultada con los afiliados antes de ser aceptada: “tratamos de hacer una mejor propuesta, bajarla a las bases y que sea la docencia quien elige”.

Además del salario, los gremios plantearán inquietudes vinculadas a las condiciones laborales, como los problemas registrados recientemente en la atención del Banco San Juan para el cobro de haberes y trámites administrativos.