En una revelación clave para el futuro ambiental de Zonda, el director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, confirmó en diálogo con DIARIO HUAPE que no existe impedimento para que el municipio intervenga en el predio de su organismo, actualmente convertido en un basural a cielo abierto. Según el funcionario, "si se hacen los convenios pertinentes, no habría ningún problema" en que la comuna limpie y ejecute un proyecto de remediación en el lugar.

Esta declaración abre una esperanza para los vecinos tras la denuncia pública realizada ante este medio. En aquella oportunidad, expusieron el calvario que padecen a diario por la acumulación descontrolada de residuos y reclamaron una intervención urgente para sanear un predio que, lejos de ser un simple baldío, alberga infraestructura hídrica vital y colinda con un área protegida de alta sensibilidad ecológica.

Un foco de contaminación vecinal y ambiental

El terreno, de casi una hectárea en el norte de Villa Basilio Nievas —entre las calles Monseñor Gallardo y Nueva—, es un depósito incontrolable de escombros, neumáticos, basura peligrosa y animales muertos. Para los vecinos, convivir con este foco, es insostenible.

Andrés, trabajador de una finca de la zona, describió la situación: "En verano es insoportable por el olor a animales muertos. Además, es un daño ecológico".

Por su parte, María, vecina del barrio El Tontal, relató que ha encontrado alacranes en su vivienda debido a la basura y denunció que las constantes quemas inundan las casas de humo.

La problemática, sin lugar a dudas combina una deficiencia en la recolección de residuos, una falta de control del predio por parte de Hidráulica y una preocupante falta de conducta ambiental de quienes arrojan basura de manera ilegal en este espacio.

El peligro latente sobre el agua y la biodiversidad

La preocupación comunitaria está respaldada por la geografía del departamento. El predio se asienta sobre un suelo permeable, considerado un punto crítico de recarga del acuífero del valle Ullum Zonda. Esto significa que los lixiviados de la basura amenazan las reservas hídricas de las cuales se abastece la planta potabilizadora de Obras Sanitarias (OS) en Marquesado, poniendo en riesgo el agua que consume la población.

Además, el predio limita con las 740 hectáreas del Parque Provincial Presidente Sarmiento. Este humedal clave alberga flora nativa de alta combustión como jarillas y algarrobos. Por lo que las recurrentes quemas representan una amenaza de incendio constante que podría propagarse hacia la reserva y desatar un desastre ecológico irreparable en este valioso ecosistema, como ya sucedió hace unos años.

Promesas incumplidas

El origen de este basural se remonta a la erradicación de la antigua Villa Hidráulica, donde tras la demolición de viviendas precarias quedaron escombros que sirvieron de imán para el volcado ilegal de basura.

En 2022 se anunció un ambicioso proyecto conjunto entre el municipio, Hidráulica y la Secretaría de Ambiente para transformar el lugar en un espacio verde con arbolado autóctono, iluminación y bancos rústicos. Sin embargo, tras una limpieza superficial, el predio fue abandonado. Arie Sosa, director de Obras de Zonda, admitió en este medio que el plan de remediación sigue vigente, pero su ejecución ha sido demorada por "las urgencias diarias y la burocracia administrativa".

Claves para un acuerdo institucional definitivo

La reciente confirmación del titular de Hidráulica, José María Ginestar, a DIARIO HUAPE, marca un punto de inflexión político y operativo. El funcionario aclaró que el predio es estratégico, ya que allí se localiza la batería de pozos de Zonda, fundamental para el sistema de agua de toda la provincia. Pero fue crítico con la situación: "Hidráulica no genera basura; es una conducta de los vecinos. Nosotros no hacemos recolección de residuos, pero estamos dispuestos a facilitar el terreno para que el municipio intervenga formalmente si se firman los acuerdos", señaló.

Con la pelota ahora del lado municipal, el saneamiento de la calle San Martín depende de la voluntad política para redactar, firmar y ejecutar los convenios pertinentes. Solo así se podrá saldar una deuda ambiental de años y garantizar a los vecinos de Zonda su derecho constitucional a habitar un territorio limpio, sano y seguro.