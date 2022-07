Lo que el fuego dejó en el Parque Sarmiento

Después del caos que hubo en Zonda debido al incendio que consumió gran parte del Parque Presidente Sarmiento, en la mañana de este jueves había un estado de calma en el departamento, pero también de alerta para que el fuego no se reavivara.

El humo comenzaba a verse metros antes del monumento al ciclista, en Rivadavia. Impregnaba todo. Se sentía incluso desde adentro de los autos que viajaban con vidrios cerrados. Al abrir las puertas era como una estampida. Era imposible no sentirlo, traspasaba hasta el barbijo.

En el ingreso al departamento ya se empezaba a ver el terreno quemado. Desde el cartel de Zonda se visualizaban las montañas con una especie de nube gigante, que era en realidad humo transparente que las envolvía.

Al doblar desde Ruta 12 hacia calle Las Moras y transitar unos kilómetros, empezaba a divisarse lo que el fuego había dejado. Aun siendo las ocho de la mañana el Parque Sarmiento tenía al menos dos o tres metros de humo que se elevaba desde el piso hacia arriba. El piso negro cubierto de cenizas y los árboles sin hojas y quemados por completo también eran parte de la postal. Lo que tampoco faltaban eran los troncos de los eucaliptos quemados por completo, los cuales quedaron con una altura menor a medio metro.

El día después del incendio en el Parque Sarmiento. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Los árboles de gran tamaño de calle Las Moras no se salvaron del fuego. Incluso, en las gruesas ramas de algunos de ellos aún se veían cenizas y hasta brasas que desde unos tres metros de altura caían hacia el piso, siendo un peligro porque podían volver a ocasionar un incendio.

Las brasas en los árboles seguían presentes aún en la mañana del jueves. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La calle Las Moras estaba colmada de ramas y palos que habían caído de los árboles incendiados. Al costado de la misma había algunas casas que las llamas no llegaron a alcanzar, lo cual fue gracias al accionar del personal de Bomberos, ya que las rodeaban cenizas negras que habían quedado en el suelo. No obstante, en algunas ubicadas frente al parque las llamas llegaron. Incluso, un hombre de 62 años que se dedicaba a la apicultura se quedó sin casa ni trabajo debido a que se le quemaron las colmenas y las cajas con abejas.

El escenario era digno de una película de terror, con la diferencia de que acá nada era ficticio. Efectivos de la Policía y de Bomberos, que custodiaban que no volviera a activarse el fuego, y algunos trabajadores que se acercaban curiosos, completaban el cuadro.

Lo que el incendio dejó en el parque. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Lo que también se veían eran palos, cables y parte del tendido eléctrico caído en medio de la calzada, razón por la que efectivos optaron por cortar la circulación por Las Moras para evitar siniestros y cuidar la salud de los ciudadanos.

Cayó parte del tendido eléctrico. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“La verdad es que nunca he visto algo así. En un momento ya no había forma de controlar, no se podía, ya se habían quemado todas las hectáreas que habían alcanzado las llamas, me quedé angustiado viendo cómo quemaba todo”, contó a DIARIO HUARPE el encargado del Parque Sarmiento, Cristian Piedrahita.