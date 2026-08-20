Tras cuatro años de reclamos y promesas incumplidas, el basural a cielo abierto ubicado en el predio colindante con la calle San Martín, en Zonda, continúa activo y en constante expansión. Este foco de contaminación y riesgo sanitario se encuentra a escasos metros de viviendas habitadas por familias locales, y a menos de un kilómetro del área protegida del Parque Provincial Presidente Sarmiento, un humedal clave para la biodiversidad del departamento zondino. Desde el municipio dicen que no pueden limpiar porque el lugar pertenece a Hidráulica, y desde el organismo provincial aseguran que el problema ya está en carpeta.

En este marco, DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar para dialogar con los vecinos y registrar en imágenes el panorama. El predio afectado, que abarca casi una hectárea en la zona norte de la villa Basilio Nievas, entre las calles Monseñor Gallardo y Nueva, se convirtió en un depósito incontrolable de escombros, animales muertos, cubiertas y residuos domiciliarios altamente peligrosos.

Andrés, quien trabaja en una finca de la zona y utiliza a diario el callejón de acceso, describió la situación: "Es insostenible, especialmente cuando sube la temperatura en verano. El olor de los animales muertos es insoportable. Es un daño tremendo el que se le hace al departamento y a nuestro sistema ecológico".

Por su parte, María, vecina del barrio El Tontal, compartió su indignación y el temor con el que convive su familia: "Hemos llegado a encontrar alacranes dentro de mi casa debido a la basura acumulada. Tiran perros, gatos y de todo. Cuando llueve, el olor es espantoso y el humo por las quemas inunda las casas. Es una falta de respeto; merecemos abrir la ventana y mirar algo limpio".

María también remarcó que la problemática tiene origen multicausal, que combina un deficiente servicio de recolección municipal, el olvido de Hidráulica como titular del predio y una preocupante falta de cultura ambiental de quienes arrojan residuos allí.

Riesgo hídrico y ambiental

La preocupación vecinal es lógica. La zona donde se asienta el basural es uno de los suelos más permeables del departamento, considerado un punto crítico de recarga del acuífero del valle zondino. Esto expone a una vulnerabilidad ecológica a las reservas de aguas subterráneas, abriendo la puerta a contaminación hídrica. Vale recordar que gran parte del agua que llega a la planta potabilizadora de Obras Sanitarias, en Marquesado, se extrae de ese acuífero.

Además, la colindancia directa con las 740 hectáreas protegidas del Parque Provincial Presidente Sarmiento agrava drásticamente la situación. La flora autóctona de la reserva, compuesta por especies de rápida combustión como jarillas, retamas, breas y algarrobos, se encuentra bajo amenaza constante debido a las recurrentes quemas de basura que personas desconocidas provocan en el predio. Un incendio descontrolado en este depósito de residuos podría propagarse con facilidad hacia el parque, desatando un desastre ecológico irreparable en el humedal, como ya ha sucedido y la memoria colectiva no olvida.

Promesas rotas

La historia de este basural se remonta a la erradicación de la Villa Hidráulica. Tras el traslado de los residentes al barrio Esperanza, las máquinas municipales demolieron las viviendas precarias, pero dejaron los escombros en el predio. A partir de allí, el baldío comenzó a ser utilizado como vaciadero ilegal por personas de diversas zonas.

En el año 2022, el municipio de Zonda comenzó tareas de limpieza tras obtener una autorización de la Dirección de Hidráulica para ingresar al predio. En aquel momento, la Dirección de Ambiente de Zonda, el Departamento de Hidráulica y la Secretaría de Ambiente de la provincia anunciaron un ambicioso proyecto de remediación que incluía la creación de un espacio verde, reforestación con arbolado autóctono, iluminación, bancos rústicos y cestos de basura.

Sin embargo, a cuatro años de aquellas promesas, nada de eso se concretó. Tras una limpieza superficial y temporal, el predio fue abandonado nuevamente, permitiendo que la montaña de basura siga creciendo día a día.

En diálogo con Arie Sosa, director de Obras de Zonda, confirmó que el plan de remediación y puesta en valor del lugar está intacto, pero "las urgencias diarias y la burocracia administrativa de los gobiernos muchas veces postergan los proyectos". En este marco, DIARIO HUARPE se puso en contacto con el titular de Hidráulica, José María Ginestar, quien aseguró que el tema está en carpeta para darle solución en lo inmediato. Mientras tanto, los vecinos de calle San Martín continúan esperando una solución definitiva que garantice su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y seguro.