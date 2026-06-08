Lunes 08 de Junio
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HUARPE tuvo varios premiados en el Concurso del Día del Periodista

Periodistas, fotógrafos e infógrafos de GRUPO HUARPE fueron premiados en el marco del Concurso del Día del Periodista 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
GRUPO HUARPE volvió a ganar varios premios en el concurso. (Foto: archivo).

GRUPO HUARPE volvió a destacarse en el Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos. En la edición correspondiente al período 2025, las producciones realizadas por periodistas, fotógrafos, camarógrafos e infografistas vinculados al medio obtuvieron ocho reconocimientos, entre ellos seis primeros puestos y dos segundos puestos en distintas categorías.

La categoría Prensa Escrita Papel aportó dos de los máximos reconocimientos. Juan Manuel Gómez López obtuvo un primer puesto compartido por el trabajo “A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan”, mientras que Alejandro Pellegrinuzzi fue distinguido con otro primer puesto por su trabajo títulado “Mogna olvidado”.

La producción gráfica también tuvo una destacada actuación. En Infografía, Luciano Velázquez recibió un primer puesto compartido por “San Juan elige: El debut de la boleta única de papel”, mientras que Matías Cruz obtuvo otro primer puesto compartido gracias a “Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido”. En la misma categoría, Francisco Buceta consiguió un segundo puesto compartido por “La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta”.

En el área audiovisual, Gabriel "Gabigol" Flores fue reconocido con un primer puesto compartido en la categoría Camarógrafos por el trabajo “La Sed de la Tierra”.

La fotografía también aportó importantes distinciones. Mariano Martín Lara obtuvo un primer puesto compartido por “Donde el dolor se vuelve palabra”, mientras que Sergio Leiva recibió un segundo puesto compartido por “Sin agua no hay comida”.

La foto de Mariano Martín que fue premiada.

Con ocho distinciones en total —seis primeros puestos y dos segundos puestos—, las producciones realizadas por profesionales vinculados a HUARPE volvieron a tener una fuerte presencia entre los trabajos reconocidos por el jurado del certamen provincial, consolidando el protagonismo del medio en una de las premiaciones más importantes del periodismo sanjuanino.

Listado completo de premiados

CAMARÓGRAFOS

PRIMER PUESTO (Compartido)

Claudio Aníbal Pantuso

  • Trabajo: Heroico Rescate

Gabriel Hernán Flores Díaz

  • Trabajo: La Sed de la Tierra

Antonio Tomas Toledano

  • Trabajo: La escuela mi segundo Hogar

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

David Orlando Fernández

  • Trabajo: Santo Trabajo

María Gabriela Zalazar

  • Trabajo: Recompensa al amor y la lealtad

Alfredo Benito Castro

  • Trabajo: En los zapatos de un recolector de residuos

TERCER PUESTO (Compartido)

Cristian Fernando Andrés Murciano

  • Trabajo: Biotecnología que avanza

Héctor Fabián Luna

  • Trabajo: Mujeres de hierro

Néstor Mauricio Olivera Chavero

  • Trabajo: Pequeños booktubers te contagian a leer

FOTOGRAFÍA:

PRIMER PUESTO (Compartido)

Mariano Ivan Martín Lara

  • Trabajo: Donde el dolor se vuelve palabra

Cristian Maximiliano Huyema

  • Trabajo: Raúl, ausente

Daniel Oscar Arias Sosa

  • Trabajo: Grito de Vuelta

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Leandro Tomás Porcel Varas

  • Trabajo: Nostalgia de los tiempos del tren

Adrián Fernando Carrizo

  • Trabajo: Un Nico sobresaliente

Sergio Leiva, DNI: 23.633.972

  • Trabajo: Sin agua no hay comida

Mariano Oscar Arias Sosa

  • Trabajo: Contra la corriente

TERCER PUESTO

  • Desierto

INFOGRAFÍA

PRIMER PUESTO (Compartido)

Luciano Oscar Velázquez

  • Trabajo: San Juan elige: El debut de la boleta única de papel.

Darío Edgar Vildozo

  • Trabajo: Sanjuanino y sustentable

Matías Alejandro Cruz

  • Trabajo: Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido

Ana Florencia Blanchero

  • Trabajo: Radiografía: 20 años de elecciones intermedias en San Juan

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Federico Adrián Da Rold Albarracín

  • Trabajo: Sanjuaninos en los BINA

Armando Gustavo Acevedo

  • Trabajo: Las olas de calor oceánicas

Miguel Ángel Camporro

  • Trabajo: Sarmiento. El maestro de América

Francisco José Buceta Brusa

  • - Trabajo: La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta

TERCER PUESTO

  • Desierto

PRENSA TELEVISIVA

PRIMER PUESTO (Compartido):

Luis Omar Córdoba Gómez

  • Trabajo: ¿Qué pasó con Raúl? Una respuesta que vale Oro

Pablo Martín Serafín Fernández Giménez

  • Trabajo: Los héroes también necesitan ayuda

Marcela Valeria Silva Suarez

  • Trabajo: Entre muros y talleres: reconstruirse en el encierro

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Gonzalo Alejandro Medina

  • Trabajo: Carlitos, un maestro semitero

Luis Linares Pérez

  • Trabajo: Donar: una segunda oportunidad

María Isabel Rita Gil Morales

  • Trabajo: E.P.E.T. n°7 con energía propia

TERCER PUESTO (Compartido)

Lisandro César Peyran

  • Trabajo: En 4 D

Ana Paula Trujillano Ekkert

  • Trabajo: La ONU seleccionó una investigación de la UNSJ que busca mejorar la calidad de las pasas

Diolinda Dominga Rodríguez

  • Trabajo: Pilar de esperanza

PRENSA RADIAL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Marisa de las Mercedes Cabello

  • Trabajo: Prisioneros de Guerra Malvinas

German Gabriel Montoya Brizuela

  • Trabajo: Terremoto

Mauricio Agustín Aballay

  • Trabajo: Un boleto a la presencialidad

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Nicolás Gómez

  • Trabajo: Nuestras historias

Mauricio Ezequiel Laciar

  • Trabajo: Circunvalación: iluminada, sustentable y pionera en el país

Adriana Ofelia Vera

  • Trabajo: Streaming Guardiola: Estrategia que funciona

TERCER PUESTO (Compartido):

María Gisel Moreno Soria

  • Trabajo: Julio César

Guillermo Saúl Romero

  • Trabajo: Una cancha para el club

Facundo Diez Pages

  • Trabajo: Excavar la historia: la Paleontología y su loable misión de unir generaciones a través de la ciencia

PRENSA ESCRITA PAPEL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Juan Manuel Gómez López

  • Trabajo: A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan

Alejandro Italo Pellegrinuzzi

  • Trabajo: Mogna olvidado

Federico Alfredo Frías Vives

  • Trabajo: Con una herida propia, sana las del pueblo

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Myriam Adriana Pérez

  • Trabajo: Docentes sanjuaninos sin fronteras

Estela Cristina Ruiz Medina

  • Trabajo: Puesta en valor de la última morada del poeta

Fabiana Alicia Juárez

  • Trabajo: Periferia: se redujo de un año a una semana la espera por una cirugía

TERCER PUESTO

Desierto

PRENSA DIGITAL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Daiana Liz Kaziura

  • Trabajo: CSI San Juan: los expertos que buscan insectos en cadáveres para ayudar a poner a los asesinos tras las rejas

Ramón Walter Vilca

  • Trabajo: Los once asesinatos por violencia machista que horrorizaron a San Juan

Claudio Abelardo Leiva

  • Trabajo: El Bravo que apostó por el pistacho y hoy es el principal productor del país

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Pablo Gabriel Mendoza Agüero

  • Trabajo: Los mapas de las escandalosas expropiaciones en San Juan y las exorbitantes cifras que se pagaron

Gimena Anahí Contrera Díaz

  • Trabajo: Viviana Oro Tapia, la sanjuanina que es chef internacional y ostenta tres premios Michelin: “El secreto es cocinar con buena energía”

Carla Odali Acosta

  • Trabajo: Sobrevivientes: historias de resiliencia detrás del deporte

TERCER PREMIO (Compartido)

Miriam Alejandra Walter

  • Trabajo: Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Claudia Vanesa Olivares Aballay

  • Trabajo: Brishy: el glitter sanjuanino que fabrican y venden jóvenes con discapacidad

Guillermo Rubén Alamino Sánchez

  • Trabajo: De fines de la década del '70 a la actualidad: dos generaciones de estudiantes y las diferencias en el aprendizaje universitario
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