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HUARPE tuvo varios premiados en el Concurso del Día del Periodista
POR REDACCIÓN
GRUPO HUARPE volvió a destacarse en el Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos. En la edición correspondiente al período 2025, las producciones realizadas por periodistas, fotógrafos, camarógrafos e infografistas vinculados al medio obtuvieron ocho reconocimientos, entre ellos seis primeros puestos y dos segundos puestos en distintas categorías.
La categoría Prensa Escrita Papel aportó dos de los máximos reconocimientos. Juan Manuel Gómez López obtuvo un primer puesto compartido por el trabajo “A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan”, mientras que Alejandro Pellegrinuzzi fue distinguido con otro primer puesto por su trabajo títulado “Mogna olvidado”.
La producción gráfica también tuvo una destacada actuación. En Infografía, Luciano Velázquez recibió un primer puesto compartido por “San Juan elige: El debut de la boleta única de papel”, mientras que Matías Cruz obtuvo otro primer puesto compartido gracias a “Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido”. En la misma categoría, Francisco Buceta consiguió un segundo puesto compartido por “La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta”.
En el área audiovisual, Gabriel "Gabigol" Flores fue reconocido con un primer puesto compartido en la categoría Camarógrafos por el trabajo “La Sed de la Tierra”.
La fotografía también aportó importantes distinciones. Mariano Martín Lara obtuvo un primer puesto compartido por “Donde el dolor se vuelve palabra”, mientras que Sergio Leiva recibió un segundo puesto compartido por “Sin agua no hay comida”.
Con ocho distinciones en total —seis primeros puestos y dos segundos puestos—, las producciones realizadas por profesionales vinculados a HUARPE volvieron a tener una fuerte presencia entre los trabajos reconocidos por el jurado del certamen provincial, consolidando el protagonismo del medio en una de las premiaciones más importantes del periodismo sanjuanino.
Listado completo de premiados
CAMARÓGRAFOS
PRIMER PUESTO (Compartido)
Claudio Aníbal Pantuso
- Trabajo: Heroico Rescate
Gabriel Hernán Flores Díaz
- Trabajo: La Sed de la Tierra
Antonio Tomas Toledano
- Trabajo: La escuela mi segundo Hogar
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
David Orlando Fernández
- Trabajo: Santo Trabajo
María Gabriela Zalazar
- Trabajo: Recompensa al amor y la lealtad
Alfredo Benito Castro
- Trabajo: En los zapatos de un recolector de residuos
TERCER PUESTO (Compartido)
Cristian Fernando Andrés Murciano
- Trabajo: Biotecnología que avanza
Héctor Fabián Luna
- Trabajo: Mujeres de hierro
Néstor Mauricio Olivera Chavero
- Trabajo: Pequeños booktubers te contagian a leer
FOTOGRAFÍA:
PRIMER PUESTO (Compartido)
Mariano Ivan Martín Lara
- Trabajo: Donde el dolor se vuelve palabra
Cristian Maximiliano Huyema
- Trabajo: Raúl, ausente
Daniel Oscar Arias Sosa
- Trabajo: Grito de Vuelta
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Leandro Tomás Porcel Varas
- Trabajo: Nostalgia de los tiempos del tren
Adrián Fernando Carrizo
- Trabajo: Un Nico sobresaliente
Sergio Leiva, DNI: 23.633.972
- Trabajo: Sin agua no hay comida
Mariano Oscar Arias Sosa
- Trabajo: Contra la corriente
TERCER PUESTO
- Desierto
INFOGRAFÍA
PRIMER PUESTO (Compartido)
Luciano Oscar Velázquez
- Trabajo: San Juan elige: El debut de la boleta única de papel.
Darío Edgar Vildozo
- Trabajo: Sanjuanino y sustentable
Matías Alejandro Cruz
- Trabajo: Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido
Ana Florencia Blanchero
- Trabajo: Radiografía: 20 años de elecciones intermedias en San Juan
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Federico Adrián Da Rold Albarracín
- Trabajo: Sanjuaninos en los BINA
Armando Gustavo Acevedo
- Trabajo: Las olas de calor oceánicas
Miguel Ángel Camporro
- Trabajo: Sarmiento. El maestro de América
Francisco José Buceta Brusa
- - Trabajo: La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta
TERCER PUESTO
- Desierto
PRENSA TELEVISIVA
PRIMER PUESTO (Compartido):
Luis Omar Córdoba Gómez
- Trabajo: ¿Qué pasó con Raúl? Una respuesta que vale Oro
Pablo Martín Serafín Fernández Giménez
- Trabajo: Los héroes también necesitan ayuda
Marcela Valeria Silva Suarez
- Trabajo: Entre muros y talleres: reconstruirse en el encierro
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Gonzalo Alejandro Medina
- Trabajo: Carlitos, un maestro semitero
Luis Linares Pérez
- Trabajo: Donar: una segunda oportunidad
María Isabel Rita Gil Morales
- Trabajo: E.P.E.T. n°7 con energía propia
TERCER PUESTO (Compartido)
Lisandro César Peyran
- Trabajo: En 4 D
Ana Paula Trujillano Ekkert
- Trabajo: La ONU seleccionó una investigación de la UNSJ que busca mejorar la calidad de las pasas
Diolinda Dominga Rodríguez
- Trabajo: Pilar de esperanza
PRENSA RADIAL
PRIMER PUESTO (Compartido)
Marisa de las Mercedes Cabello
- Trabajo: Prisioneros de Guerra Malvinas
German Gabriel Montoya Brizuela
- Trabajo: Terremoto
Mauricio Agustín Aballay
- Trabajo: Un boleto a la presencialidad
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Nicolás Gómez
- Trabajo: Nuestras historias
Mauricio Ezequiel Laciar
- Trabajo: Circunvalación: iluminada, sustentable y pionera en el país
Adriana Ofelia Vera
- Trabajo: Streaming Guardiola: Estrategia que funciona
TERCER PUESTO (Compartido):
María Gisel Moreno Soria
- Trabajo: Julio César
Guillermo Saúl Romero
- Trabajo: Una cancha para el club
Facundo Diez Pages
- Trabajo: Excavar la historia: la Paleontología y su loable misión de unir generaciones a través de la ciencia
PRENSA ESCRITA PAPEL
PRIMER PUESTO (Compartido)
Juan Manuel Gómez López
- Trabajo: A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan
Alejandro Italo Pellegrinuzzi
- Trabajo: Mogna olvidado
Federico Alfredo Frías Vives
- Trabajo: Con una herida propia, sana las del pueblo
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Myriam Adriana Pérez
- Trabajo: Docentes sanjuaninos sin fronteras
Estela Cristina Ruiz Medina
- Trabajo: Puesta en valor de la última morada del poeta
Fabiana Alicia Juárez
- Trabajo: Periferia: se redujo de un año a una semana la espera por una cirugía
TERCER PUESTO
Desierto
PRENSA DIGITAL
PRIMER PUESTO (Compartido)
Daiana Liz Kaziura
- Trabajo: CSI San Juan: los expertos que buscan insectos en cadáveres para ayudar a poner a los asesinos tras las rejas
Ramón Walter Vilca
- Trabajo: Los once asesinatos por violencia machista que horrorizaron a San Juan
Claudio Abelardo Leiva
- Trabajo: El Bravo que apostó por el pistacho y hoy es el principal productor del país
SEGUNDO PUESTO (Compartido)
Pablo Gabriel Mendoza Agüero
- Trabajo: Los mapas de las escandalosas expropiaciones en San Juan y las exorbitantes cifras que se pagaron
Gimena Anahí Contrera Díaz
- Trabajo: Viviana Oro Tapia, la sanjuanina que es chef internacional y ostenta tres premios Michelin: “El secreto es cocinar con buena energía”
Carla Odali Acosta
- Trabajo: Sobrevivientes: historias de resiliencia detrás del deporte
TERCER PREMIO (Compartido)
Miriam Alejandra Walter
- Trabajo: Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas
Claudia Vanesa Olivares Aballay
- Trabajo: Brishy: el glitter sanjuanino que fabrican y venden jóvenes con discapacidad
Guillermo Rubén Alamino Sánchez
- Trabajo: De fines de la década del '70 a la actualidad: dos generaciones de estudiantes y las diferencias en el aprendizaje universitario