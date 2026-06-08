GRUPO HUARPE volvió a destacarse en el Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos. En la edición correspondiente al período 2025, las producciones realizadas por periodistas, fotógrafos, camarógrafos e infografistas vinculados al medio obtuvieron ocho reconocimientos, entre ellos seis primeros puestos y dos segundos puestos en distintas categorías.

La categoría Prensa Escrita Papel aportó dos de los máximos reconocimientos. Juan Manuel Gómez López obtuvo un primer puesto compartido por el trabajo “A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan”, mientras que Alejandro Pellegrinuzzi fue distinguido con otro primer puesto por su trabajo títulado “Mogna olvidado”.

La producción gráfica también tuvo una destacada actuación. En Infografía, Luciano Velázquez recibió un primer puesto compartido por “San Juan elige: El debut de la boleta única de papel”, mientras que Matías Cruz obtuvo otro primer puesto compartido gracias a “Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido”. En la misma categoría, Francisco Buceta consiguió un segundo puesto compartido por “La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta”.

En el área audiovisual, Gabriel "Gabigol" Flores fue reconocido con un primer puesto compartido en la categoría Camarógrafos por el trabajo “La Sed de la Tierra”.

La fotografía también aportó importantes distinciones. Mariano Martín Lara obtuvo un primer puesto compartido por “Donde el dolor se vuelve palabra”, mientras que Sergio Leiva recibió un segundo puesto compartido por “Sin agua no hay comida”.

La foto de Mariano Martín que fue premiada.

Con ocho distinciones en total —seis primeros puestos y dos segundos puestos—, las producciones realizadas por profesionales vinculados a HUARPE volvieron a tener una fuerte presencia entre los trabajos reconocidos por el jurado del certamen provincial, consolidando el protagonismo del medio en una de las premiaciones más importantes del periodismo sanjuanino.

Listado completo de premiados

CAMARÓGRAFOS

PRIMER PUESTO (Compartido)

Claudio Aníbal Pantuso

Trabajo: Heroico Rescate

Gabriel Hernán Flores Díaz

Trabajo: La Sed de la Tierra

Antonio Tomas Toledano

Trabajo: La escuela mi segundo Hogar

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

David Orlando Fernández

Trabajo: Santo Trabajo

María Gabriela Zalazar

Trabajo: Recompensa al amor y la lealtad

Alfredo Benito Castro

Trabajo: En los zapatos de un recolector de residuos

TERCER PUESTO (Compartido)

Cristian Fernando Andrés Murciano

Trabajo: Biotecnología que avanza

Héctor Fabián Luna

Trabajo: Mujeres de hierro

Néstor Mauricio Olivera Chavero

Trabajo: Pequeños booktubers te contagian a leer

FOTOGRAFÍA:

PRIMER PUESTO (Compartido)

Mariano Ivan Martín Lara

Trabajo: Donde el dolor se vuelve palabra

Cristian Maximiliano Huyema

Trabajo: Raúl, ausente

Daniel Oscar Arias Sosa

Trabajo: Grito de Vuelta

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Leandro Tomás Porcel Varas

Trabajo: Nostalgia de los tiempos del tren

Adrián Fernando Carrizo

Trabajo: Un Nico sobresaliente

Sergio Leiva, DNI: 23.633.972

Trabajo: Sin agua no hay comida

Mariano Oscar Arias Sosa

Trabajo: Contra la corriente

TERCER PUESTO

Desierto

INFOGRAFÍA

PRIMER PUESTO (Compartido)

Luciano Oscar Velázquez

Trabajo: San Juan elige: El debut de la boleta única de papel.

Darío Edgar Vildozo

Trabajo: Sanjuanino y sustentable

Matías Alejandro Cruz

Trabajo: Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido

Ana Florencia Blanchero

Trabajo: Radiografía: 20 años de elecciones intermedias en San Juan

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Federico Adrián Da Rold Albarracín

Trabajo: Sanjuaninos en los BINA

Armando Gustavo Acevedo

Trabajo: Las olas de calor oceánicas

Miguel Ángel Camporro

Trabajo: Sarmiento. El maestro de América

Francisco José Buceta Brusa

- Trabajo: La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta

TERCER PUESTO

Desierto

PRENSA TELEVISIVA

PRIMER PUESTO (Compartido):

Luis Omar Córdoba Gómez

Trabajo: ¿Qué pasó con Raúl? Una respuesta que vale Oro

Pablo Martín Serafín Fernández Giménez

Trabajo: Los héroes también necesitan ayuda

Marcela Valeria Silva Suarez

Trabajo: Entre muros y talleres: reconstruirse en el encierro

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Gonzalo Alejandro Medina

Trabajo: Carlitos, un maestro semitero

Luis Linares Pérez

Trabajo: Donar: una segunda oportunidad

María Isabel Rita Gil Morales

Trabajo: E.P.E.T. n°7 con energía propia

TERCER PUESTO (Compartido)

Lisandro César Peyran

Trabajo: En 4 D

Ana Paula Trujillano Ekkert

Trabajo: La ONU seleccionó una investigación de la UNSJ que busca mejorar la calidad de las pasas

Diolinda Dominga Rodríguez

Trabajo: Pilar de esperanza

PRENSA RADIAL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Marisa de las Mercedes Cabello

Trabajo: Prisioneros de Guerra Malvinas

German Gabriel Montoya Brizuela

Trabajo: Terremoto

Mauricio Agustín Aballay

Trabajo: Un boleto a la presencialidad

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Nicolás Gómez

Trabajo: Nuestras historias

Mauricio Ezequiel Laciar

Trabajo: Circunvalación: iluminada, sustentable y pionera en el país

Adriana Ofelia Vera

Trabajo: Streaming Guardiola: Estrategia que funciona

TERCER PUESTO (Compartido):

María Gisel Moreno Soria

Trabajo: Julio César

Guillermo Saúl Romero

Trabajo: Una cancha para el club

Facundo Diez Pages

Trabajo: Excavar la historia: la Paleontología y su loable misión de unir generaciones a través de la ciencia

PRENSA ESCRITA PAPEL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Juan Manuel Gómez López

Trabajo: A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan

Alejandro Italo Pellegrinuzzi

Trabajo: Mogna olvidado

Federico Alfredo Frías Vives

Trabajo: Con una herida propia, sana las del pueblo

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Myriam Adriana Pérez

Trabajo: Docentes sanjuaninos sin fronteras

Estela Cristina Ruiz Medina

Trabajo: Puesta en valor de la última morada del poeta

Fabiana Alicia Juárez

Trabajo: Periferia: se redujo de un año a una semana la espera por una cirugía

TERCER PUESTO

Desierto

PRENSA DIGITAL

PRIMER PUESTO (Compartido)

Daiana Liz Kaziura

Trabajo: CSI San Juan: los expertos que buscan insectos en cadáveres para ayudar a poner a los asesinos tras las rejas

Ramón Walter Vilca

Trabajo: Los once asesinatos por violencia machista que horrorizaron a San Juan

Claudio Abelardo Leiva

Trabajo: El Bravo que apostó por el pistacho y hoy es el principal productor del país

SEGUNDO PUESTO (Compartido)

Pablo Gabriel Mendoza Agüero

Trabajo: Los mapas de las escandalosas expropiaciones en San Juan y las exorbitantes cifras que se pagaron

Gimena Anahí Contrera Díaz

Trabajo: Viviana Oro Tapia, la sanjuanina que es chef internacional y ostenta tres premios Michelin: “El secreto es cocinar con buena energía”

Carla Odali Acosta

Trabajo: Sobrevivientes: historias de resiliencia detrás del deporte

TERCER PREMIO (Compartido)

Miriam Alejandra Walter

Trabajo: Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Claudia Vanesa Olivares Aballay

Trabajo: Brishy: el glitter sanjuanino que fabrican y venden jóvenes con discapacidad

Guillermo Rubén Alamino Sánchez