La provincia se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia democrática. En las Elecciones Legislativas de este domingo, el electorado sanjuanino será protagonista del debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio que busca hacer del voto un acto más transparente, ágil y equitativo.

El corazón de la reforma está en su simplicidad. La BUP reemplaza el complejo sistema de boletas partidarias por una única hoja donde figuran todos los candidatos a diputados nacionales.

El impacto más notorio se refleja en los números. Bajo el sistema anterior, con nueve listas en competencia, se habrían impreso unas 8,37 millones de boletas (considerando un padrón y medio por lista). Con la boleta única, en cambio, se imprimieron y distribuyeron solo 660 mil unidades, una reducción del 92% en el uso de papel y en los costos logísticos.

Pero el ahorro no es la única ventaja. La BUP garantiza transparencia, al ofrecer la misma oferta electoral en todas las mesas; agiliza tanto el acto de votar como el escrutinio, y favorece la equidad entre partidos grandes y pequeños.

Este paso marca un hito en la modernización electoral del país y abre el camino hacia un voto más simple, seguro y sostenible. El 26 de octubre, los sanjuaninos serán parte de esa transformación.