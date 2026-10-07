La industria y la construcción mostraron una recuperación mensual en agosto, aunque ambas actividades continuaron por debajo de los niveles registrados en el mismo mes de 2025. Los datos fueron difundidos este miércoles por el Indec y reflejan una mejora respecto de julio, pero con señales todavía débiles en la comparación interanual.

La producción industrial manufacturera creció 1,9% en agosto frente a julio en la medición desestacionalizada. Sin embargo, al compararla con agosto de 2025, registró una caída de 3,2%. Además, en los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 2,7% respecto del mismo período del año pasado.

El repunte mensual se produjo luego de un julio especialmente negativo, cuando la actividad industrial había retrocedido 5,1%. Dentro del sector, 11 de las 16 divisiones manufactureras mostraron caídas interanuales durante agosto.

Entre las ramas más afectadas se ubicaron maquinaria y equipo, con una baja del 24%; otros equipos, aparatos e instrumentos, con una caída del 20,6%; y prendas de vestir, cuero y calzado, que retrocedieron 14,7%.

La construcción también mostró una leve recuperación mensual. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción subió 0,4% respecto de julio, después de haber caído 4,4% el mes anterior. Sin embargo, frente a agosto de 2025, la actividad se contrajo 4,4%.

A diferencia de la industria, la construcción todavía mantiene un saldo acumulado positivo en lo que va del año. Entre enero y agosto registró un crecimiento de 0,8% respecto del mismo período de 2025.

Los números muestran así una recuperación parcial frente al fuerte retroceso de julio, aunque tanto la industria como la construcción mantienen dificultades para consolidar una mejora sostenida en la comparación interanual.