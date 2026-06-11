El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta tarde el dato de inflación de mayo, y tanto el Gobierno como los analistas privados coinciden en que se registrará una nueva desaceleración en el ritmo de suba de precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del quinto mes del año se ubique por debajo del 2,6% registrado en abril, cifra que ya había marcado un quiebre en la tendencia alcista que se venía observando en los diez meses previos.

De acuerdo a las estimaciones de distintas consultoras privadas, la inflación de mayo se movería en un rango de entre 2,2% y 2,5%. En esa línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un 2,3% para el período.

De confirmarse un dato en esos niveles, podría tratarse del registro más bajo desde octubre de 2025, cuando el índice fue de 2,3%, o incluso desde septiembre de ese año, cuando había alcanzado el 2,1%.

Las proyecciones se ven respaldadas por el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que en mayo marcó un 2,1% y suele funcionar como un indicador anticipado del resultado nacional.

En ese distrito, los rubros que más aumentaron fueron Educación, con un alza del 3,1%; Salud, con un 3%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,9%; y Alimentos y bebidas, que registró un incremento del 2,8% y tuvo fuerte incidencia en el índice general.

Entre las consultoras, LCG estimó una inflación de entre 2,2% y 2,4% y advirtió sobre una convergencia más lenta en los próximos meses. Por su parte, Equilibra proyectó un 2,3% y señaló que el principal impulso provino de los precios estacionales, que subieron 3,6%, con un fuerte impacto de las verduras.

En contraste, los precios regulados mostraron una desaceleración significativa, al pasar de un aumento del 4,7% en abril a apenas un 1,7% en mayo, en un contexto de mayor estabilidad en los combustibles, que registraron una suba de apenas 0,4%.

Otras consultoras, como C&T Asesores Económicos, ubicaron el IPC en torno al 2,2%, mientras que Analytica estimó un alza mensual del 2,5%, manteniendo el consenso de un dato inferior al del mes anterior.