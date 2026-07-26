La Exposición Rural de Palermo tuvo este domingo uno de sus momentos centrales con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezó el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país.

La ceremonia tuvo una particularidad: se realizó un domingo, cuando tradicionalmente el acto suele llevarse adelante los sábados. El cambio de fecha estuvo relacionado con la agenda internacional del mandatario, quien el sábado participó en Brasil del lanzamiento de campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

Milei llegó al predio minutos antes de las 11 acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Allí fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

Milei defendió al campo y prometió más cambios

Durante su discurso, el Presidente destacó la importancia del sector agropecuario y afirmó que se viene "un campo radicalmente distinto al que conocimos".

"Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", expresó Milei al iniciar su mensaje.

El mandatario aseguró que el campo es una pieza fundamental de la economía nacional y sostuvo que la agricultura y la ganadería son "las dos grandes fuentes de la riqueza nacional".

"El campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización", afirmó.

Milei repasó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión para favorecer al sector, entre ellas la reducción de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la baja de retenciones.

"Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", sostuvo al referirse a las restricciones que, según explicó, afectaron históricamente a los productores.

El reclamo por las retenciones

El Presidente volvió a referirse al esquema de derechos de exportación y aseguró que su Gobierno avanza hacia la eliminación completa del impuesto.

"En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo", afirmó.

Además, destacó la eliminación del cepo cambiario, al que definió como "el robo más grande que sufrió el mercado", y señaló que esa medida permitió mejorar la rentabilidad de los productores.

Según explicó, solamente por la reducción de retenciones, la relación entre los precios argentinos y los valores internacionales mejoró un 19% en el caso del maíz y un 12% en la soja.

Los números del campo

Durante su discurso, Milei destacó los resultados productivos alcanzados por el sector agropecuario y aseguró que en 2025 el campo argentino logró una cosecha récord superior a los 164 millones de toneladas de granos.

También señaló que las exportaciones agroindustriales superaron los US$52.000 millones y alcanzaron más de 150 mercados internacionales.

El mandatario remarcó además el impacto del agro en el empleo y afirmó que el sector agroindustrial representa cerca de un cuarto del empleo formal del país.

"Detrás de cada productor hay veterinarios, molineros, ingenieros, biotecnólogos, gomeros, genetistas, almaceneros, aceiteros, forrajeros y playeros de estación de servicio", sostuvo.

El pedido de la Sociedad Rural

Antes del discurso presidencial, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, había reclamado la eliminación definitiva de las retenciones mediante una ley.

Pino destacó que el campo generó más de US$83.000 millones para la economía nacional durante el último año y afirmó que el sector fue afectado durante décadas por un sistema impositivo que calificó como "confiscatorio".

El dirigente rural reconoció algunos avances de la gestión de Milei, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la apertura de mercados, aunque advirtió sobre la presión de impuestos provinciales, tasas municipales y costos logísticos.

Además, reclamó eliminar prácticas como las denominadas "aduanas internas" entre provincias y pidió confianza en la capacidad del campo para generar empleo y crecimiento económico.

Un mensaje político hacia el sector

La presencia de Milei en Palermo se dio en un contexto de fortalecimiento del vínculo entre el Gobierno y el sector agropecuario, uno de los espacios que acompañó varias de sus principales políticas económicas desde el inicio de la gestión.

Aunque la actividad atraviesa un escenario favorable por los precios internacionales y la demanda ganadera, continúan pendientes reclamos vinculados a la presión tributaria, los costos de transporte y el acceso al financiamiento.

El cierre de la exposición quedó programado para este 26 de julio, con el Gobierno buscando reforzar su respaldo al campo y transmitir el compromiso de avanzar hacia una menor carga impositiva para el sector.