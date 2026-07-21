Tras el cierre del Mundial 2026, el Gobierno nacional retomará su agenda política y reunirá este martes a la mesa chica del oficialismo en la Casa Rosada para definir cómo avanzará con sus principales reformas en el Congreso luego del receso invernal.

El encuentro está previsto para las 13 y será encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La reunión se realizará después de la conferencia de prensa semanal del vocero presidencial Adrián Ravier y contará con la presencia de los principales referentes del espacio libertario.

Entre los asistentes estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Según trascendió, la reunión continuará con la línea de trabajo de los últimos encuentros de la mesa política: preparar los proyectos que el oficialismo buscará tratar en el Congreso una vez finalizadas las vacaciones parlamentarias.

“Hay 15 días de vacaciones, donde las comisiones no funcionan. Estaremos preparando todas las leyes para poder avanzar en todas”, explicó un integrante de la mesa política al medio TN.

Propiedad privada, el primer desafío en el Senado

El primer objetivo legislativo del Gobierno tras el receso será el próximo 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a sesionar para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa fue elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y estaba prevista para ser tratada la semana pasada, aunque la sesión fracasó debido a la falta de acuerdos para avanzar con uno de sus puntos centrales: la habilitación de venta de tierras a extranjeros.

Luego de ese revés, el presidente Javier Milei cuestionó a quienes se opusieron al proyecto durante un discurso en la Bolsa de Comercio.

“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad en base al orden liberal son los enemigos del progreso”, sostuvo el mandatario, quien responsabilizó a sus opositores por la situación económica del país y defendió la necesidad de proteger la propiedad privada.

Reforma del Banco Central: una de las prioridades del Ejecutivo

Dentro del paquete de iniciativas que el Gobierno prepara para enviar al Congreso durante agosto también se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto fue elaborado por el propio Javier Milei y plantea revertir modificaciones realizadas en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de que la autoridad monetaria vuelva a concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda.

La propuesta busca impedir que el Estado pueda sostener déficit mediante asistencia del Banco Central al Tesoro y plantea mayores sanciones para futuros funcionarios que autoricen la emisión monetaria destinada a financiar al fisco.

Además, el texto contempla cambios en la estructura de funcionamiento del organismo para fortalecer su independencia y garantizar mayor estabilidad en la conducción de la entidad.

Cambios en subsidios al gas y nuevas reglas fiscales

Otra de las reformas que figura entre las prioridades del Gobierno es la modificación del régimen de Zona Fría.

La propuesta oficial apunta a limitar los subsidios a las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la región de la Puna, dejando fuera del beneficio a millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En paralelo, el Ejecutivo enviará este jueves al Congreso modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar y reforzar el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias.

Para presentar los cambios, el Gobierno realizará una conferencia de prensa este miércoles en el Ministerio de Economía.

Reforma electoral: negociaciones frenadas

Mientras avanza con su agenda económica e institucional, la Casa Rosada mantiene abiertas las conversaciones por la reforma electoral, aunque por ahora las negociaciones permanecen trabadas.

El principal punto de conflicto continúa siendo la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que encuentra resistencia entre algunos bloques aliados dentro del Congreso.

Con este escenario, el Gobierno buscará reorganizar sus apoyos parlamentarios durante las próximas semanas para lograr avanzar con el paquete de reformas que considera clave para su segundo tramo de gestión.