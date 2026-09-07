En un contexto de profunda preocupación socioambiental, este miércoles 9 de septiembre a las 19:00 se dictará una charla informativa en la Sala Museo Memorial de la Parroquia San José de Jáchal, en calles Juan de Echegaray y San Juan. Con entrada libre y gratuita, el encuentro explicará cómo se forma el recurso hídrico del río Jáchal y de qué maneras prácticas se puede cooperar para protegerlo.

La disertación estará a cargo del doctor Juan Pablo Milana, destacado investigador del Conicet con amplia experiencia en la dinámica de las nacientes de los ríos cuyanos. El evento es respaldado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet, el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal y la Pastoral jachallera Laudato si'. Esta última es la única comisión de su tipo en la diócesis sanjuanina, surgida de la preocupación laica de Jáchal frente al impacto de los proyectos mineros sobre el agua.

La urgencia de esta convocatoria responde al álgido debate que conmociona a Jáchal y a toda la provincia de San Juan. La tensión social escaló tras la publicación en el Boletín Oficial, el pasado 14 de agosto de 2026, de un edicto que habilita la consulta pública ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero "Nuevo Panacán". Impulsado por Julián Santiago Maidana (expediente N.º 1100-000293-2026), el proyecto abarca 60.785 hectáreas que se superponen en un 53,6% con la cuenca imbrífera de Huachi. Esta cuenca es un Área Protegida municipal (Ordenanza N.º 3172) que alimenta al acuífero libre Pampa del Chañar, la única fuente que provee de agua potable por un acueducto de 22 km a los 21.000 habitantes de la región.

La criósfera y la regulación natural de la cuenca

Durante la conferencia, Milana abordará detalladamente como primer eje los procesos formadores del agua del río Jáchal y sus mecanismos naturales de regulación. Se analizará el papel de la criósfera (glaciares, permafrost y nieve estacional) como la reserva que regula el caudal de la cuenca alta ante condiciones climáticas e hidrogeológicas.

Como segundo eje, se discutirán estrategias y acciones para proteger el recurso, tanto en cantidad como en calidad. Finalmente, se contemplará la presentación de opciones viables para el suministro alternativo de agua potable para los pobladores.

Alerta científica ante la vulnerabilidad del acuífero

La advertencia del especialista se asienta sobre la extrema vulnerabilidad del acuífero Pampa del Chañar, detallada por informes del Instituto Nacional del Agua (INA) como el RR-653. Al ser un acuífero libre, carece de capas de arcilla impermeables protectoras, por lo que las precipitaciones que bajan de las altas cumbres por los ríos Huerta de Huachi, Pescado y Pajarillo —nacientes ubicadas en las mismas coordenadas pedidas para la exploración minera— infiltran de modo directo. Cualquier vertido contaminante o efluente tóxico en la cuenca alta fluirá sin barreras a los pozos de captación humana de La Represa, causando daños ecológicos irreversibles.

Esta situación límite motivó que el presbítero Gustavo Vaca emitiera una carta abierta invocando las bases de la encíclica Laudato si', alertando que "el agua no se hipoteca". En sintonía, Faustino Esquivel, miembro de la Asamblea Jáchal No se Toca, presentó un recurso de 12 páginas patrocinado por el abogado Horacio Rodríguez del Cid demandando suspender de forma urgente la consulta pública. El escrito legal invoca precedentes de la Corte Suprema como los fallos "Salas" y "Barrick" bajo principios de "in dubio pro aqua". Así, la charla de Milana se presenta como un pilar fundamental de conocimiento científico para la defensa soberana del recurso vital de Iglesia y Jáchal.