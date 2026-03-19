Es una figura reconocida en la provincia y en el ámbito académico y científico en el plano nacional. Doctor en Ciencias Geológicas, investigador del Conicet y profesor titular de Glaciología y Nivología en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Juan Pablo Milana brindó una conferencia en la Catedral San Juan Bautista, más precisamente en la sala Mamá Antula con el título ¿Por qué son importantes los glaciares?

Durante la charla, ante un auditorio heterogéneo de distintas posturas ideológicas y políticas, el científico abordó diferentes aspectos sobre la especialidad que más domina, en el tema de glaciares. Su trabajo se centra en la sedimentología, la geocriología y el estudio de los cambios climáticos de los últimos dos milenios. Es una de las voces académicas más fuertes en lo que respecta al inventario y protección de glaciares en zonas áridas.

En el contexto por el debate a la modificación de la actual Ley de Glaciares y en la asignación de nuevos parámetros para establecer qué cuerpos pueden considerarse o no, un glaciar o un ambiente periglaciar, el principal aporte que busca hacer el científico es sentar una posición clara respecto a la necesidad de proteger los glaciares como recurso hídrico estratégico dada la condición ambiental delicada que tiene la provincia, ante un período de intensa sequía y bajas nevadas.

El perfil de Milana es bastante público porque no guarda sus opiniones en temas ambientales y respecto a su punto de vista sobre la actividad minera. Pero no sin dejar de lado una mirada crítica pero con fundamentos técnicos solidos sobre cómo deben gestionarse los recursos hídricos. El especialista habló con DIARIO HUARPE y dejó sentado varias conclusiones en su exposición.

- ¿Cuál fue el propósito y el eje conceptual con el cual se desarrolló esta charla?

- La idea fue básicamente educativa, como decía Sarmiento: “educar al soberano”, la gente tiene que saber elegir de qué lado está y esa es la mejor forma de educarse. Entiendo que el ciudadano común nunca ha visto un glaciar en San Juan, ya que son bastante inaccesibles. La idea de este debate, es que nos ayude a comprender y defender mejor aquello que nos interesa. Entiendo también, que hay otras voces que defienden la minería a rajatabla. Como dijo el presidente Milei, una persona que no tiene hijos, profesa otra religión y puede ser todo un economista, pero no puede decir que: “el planeta nos pertenece y tenemos que reventarlo para sacarle dinero”, me parece una postura muy equivocada. Pienso que hay que pensar en las generaciones futuras.

- Pero el rol que ejerce es la de representar y velar por los intereses de todos los habitantes de la Nación. ¿No debería ser esa la prioridad? ¿Se puede defender algo que no se conoce?

- Bueno, exactamente, este es el punto de partida de esta charla con la gente. Enfaticé tres conceptos básicos en la charla que era la funcionalidad inversa de los glaciares, el rol como cuenca estratégica y el rol como formador base.

- La discusión por los glaciares, el valor del agua y la actividad minera no es nueva en la provincia. ¿En qué estado se encuentra el debate en Diputados? ¿Qué se intenta modificar?

- Creo directamente, que modificar la ley como está ahora, llevaría un grave problema, porque hay un par de trampas que le permiten a un gobierno provincial decidir si afecta o no un cuerpo glaciar. Es mentira que van solamente a cambiar el concepto de ambiente periglaciar, sino que van a afectar a todas las reservas. Entonces, espero que no se trate de esta forma, aunque eso no lo decidimos nosotros. Mientras tanto, el esfuerzo que nos toca a nosotros es informar. La gente siente y escucha hablar de los glaciares, pero no tiene mucha idea sobre qué se discute.

- Una de las discusiones cruciales, es el manejo de los recursos naturales por parte de las provincias que tiene su origen en la reforma de la Constitución Nacional 1994. ¿Fue un error convalidar este acuerdo federal?

- No, al contrario, hubo un acuerdo federal con la Ley General del Medio Ambiente. En esta cuestión fue un acuerdo en donde se delegó a la Nación establecer paquetes de presupuestos mínimos. No me pareció nada mal. Es verdad que es importante cuidar el recurso de los sanjuaninos, pero primero somos argentinos, hay que también tener una concepción, un sentimiento nacional. Este acuerdo firmado por todas las provincias, es un pacto que me parece bien.

- Y con la modificación de la Ley de Glaciares ¿se va en dirección opuesta?

- Claro, porque cada gobierno provincial atenderá a sus necesidades y puede definir estratégicamente qué glaciar romper de acuerdo a su interés económico. De este modo, esta forma de plantear las cosas, abre toda una caja de Pandora.

- Se deja de lado otra cuestión de fondo en el debate ¿qué modelo de país se pretende construir?

- Sí efectivamente, pero eso es otra discusión. Llevamos varios años desde que se comenzó la alta minería con Veladero en tiempos de Gioja. Algo de ese crecimiento hubo en la provincia, se palpó. Pero con los años vemos que lo que debería dejar la minería no lo está haciendo tanto. Es una opinión personal. Los que quieren que haya minería están en su derecho y no está mal. Pero no se dan cuenta que deben escuchar a las personas que más saben sobre temas de medio ambiente. Porque al final, debemos discutir y decidir como sociedad qué queremos ser. Las empresas pueden llevarse más de 40 mil millones de dólares limpios ¿y qué queda? Entonces parte de la inteligencia de una sociedad debería decir. “Llevá hasta acá”.

- Con todo esto, ¿cuántos glaciares tenemos en San Juan? ¿Qué es ambiente periglacial?

- Que figuren en el mapa no quiere decir que es todo lo que se conozca. Para conocer los glaciares hay que caminarlos. Pararse, medir el espesor de los cuerpos y estudiar la evolución interanual. Hasta ahora conocemos lo básico, lo que está en la superficie. Pero lógicamente eso solo no nos soluciona la vida, como mostré en la charla, la superficie de glaciares blancos tienen posibilidad de generar agua, perfectamente se puede probar que esos glaciares forman el caudal base del Río San Juan. Creo que estas cuencas deben ser investigadas, ya que son vitales. La cuenca del Río Colorado tiene que ser protegida totalmente contra cualquier impacto humano. El 20% de la vida del río procede de esa protección de 600 km de roca. Hablo de la cuenca entera, no solo los glaciares, es todo lo que hay en la zona. Es una discusión ardua que deberían llevar adelante nuestros representantes en el Congreso.

- ¿Cuánto ha impactado el cambio climático y su efecto en la sequía y la escasa nevada que hay en cordillera? ¿Repercute en la salud de los glaciares?

- Sí, totalmente, para que te des una idea, cuando fui consultor para los regantes de Huaco, les dije que el glaciar no acumulaba agua, sino que perdía un metro por año, como viene ocurriendo con Agua Negra. ¿Cómo lo sabemos? Porque medí en 1996 y a los 10 años del 2010 volvimos a medir y progresivamente tuvo esa pérdida de espesor. Venimos perdiendo masas de glaciar hace muchos años. Y esto también lo vi en la zona de Pascua-Lama. Hay cuencas que deben ser analizadas en profundidad. Solo mapeamos algunos glaciares pero falta mucho para hacer.

- ¿Cuántos kilómetros recorridos en montaña costaron para adquirir el conocimiento sobre el terreno?

- He subido al Cerro Mercenario cuatro veces, por distintos lados. He caminado un montón y por eso, me duele muchas veces que el gobierno se case con gente que jamás ha tenido ni una mínima experiencia del territorio, de saber lo que hay. La verdad que no lo entiendo. Hablé y trabajé con todos los gobiernos, pero siempre deciden escuchar a otra gente. Quizás la idea sea esa, mantenernos en la ignorancia. Por eso el sentido de esta conferencia, que es educar.

- ¿Cuánto es necesario también que distintos sectores sociales participen?

- La participación de sus ciudadanos es fundamental. Al menos para no pasar vergüenza con un senador cuando diga que los glaciares son piedras frías que no sirven para nada, sin saber de qué está hablando. Pero parece que están dependiendo más de los intereses de las empresas.

- Más allá de lo que resulte en el Congreso por el debate de la ley ¿qué sigue después?

- Si se llegase a aprobar, hay muchos abogados que van a declarar y pedir por la inconstitucionalidad de esta ley.