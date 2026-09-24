El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar la política económica del presidente Javier Milei durante su agenda en Nueva York y aseguró que la Argentina atraviesa “una verdadera catástrofe”. Las declaraciones se produjeron durante un encuentro que reunió a dirigentes internacionales en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Kicillof participó de un desayuno de trabajo organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, del que también formaron parte el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Allí, el mandatario bonaerense buscó contraponer su diagnóstico con el discurso económico que sostiene el Gobierno nacional.

“No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”, sostuvo Kicillof. Luego enumeró entre sus cuestionamientos la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la caída de los salarios. Estas afirmaciones corresponden al diagnóstico político y económico planteado por el gobernador durante su exposición.

Las declaraciones tuvieron lugar mientras Milei también desarrollaba actividades en Nueva York. El Presidente participó de la Asamblea General de la ONU y posteriormente defendió los resultados de su programa económico en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Entre otras afirmaciones, Milei sostuvo que su gestión redujo la inflación, impulsó una recuperación de la actividad y mejoró los indicadores de pobreza.

Kicillof cuestionó la estrategia internacional de Milei

Durante su intervención, Kicillof también se refirió al escenario internacional y sostuvo que la Argentina posee oportunidades vinculadas con sus capacidades científicas, industriales y productivas.

Según planteó, el mundo atraviesa cambios tecnológicos y geopolíticos que podrían generar oportunidades para el país. Sin embargo, cuestionó la estrategia internacional del Gobierno nacional y acusó a Milei de estar “desperdiciando” esas posibilidades.

El gobernador bonaerense sostuvo además que el nuevo escenario internacional todavía se encuentra en construcción y defendió un modelo basado en conceptos como la justicia social, la soberanía y una mayor igualdad.

Durante su paso por Nueva York, Kicillof también mantuvo reuniones con fondos de inversión que participaron de la reestructuración de la deuda bonaerense. Según explicó posteriormente en sus redes sociales, esos encuentros tuvieron como objetivo abordar los intereses financieros de la provincia.

La visita del gobernador coincidió con la presencia de Milei en Estados Unidos y volvió a trasladar al plano internacional las diferencias políticas y económicas entre ambos dirigentes.