El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei y acusó al Gobierno nacional de utilizar la situación financiera de las provincias como una herramienta de presión para conseguir respaldo político en el Congreso.

En una columna de opinión publicada en La Voz del Interior, el mandatario bonaerense sostuvo que la Casa Rosada condicionaría la devolución de recursos a cambio de apoyo legislativo, particularmente en iniciativas vinculadas con la suspensión de las PASO y el proyecto político del oficialismo de cara a las próximas elecciones.

“Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección”, afirmó Kicillof.

El gobernador aseguró además que las provincias acumulan una pérdida superior a los $47 billones a precios constantes desde fines de 2023.

Kicillof cuestionó el rumbo económico

En su análisis sobre los primeros 30 meses de gestión de Milei, Kicillof trazó un panorama crítico sobre la evolución del empleo, la industria y distintos sectores de la economía.

“Con su política económica, Milei destruyó más de 300 mil puestos de trabajo y empujó al cierre a 26 mil empresas”, afirmó.

Según el gobernador, el modelo económico favoreció principalmente a sectores vinculados con la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que otros sectores registraron fuertes caídas.

En ese sentido, señaló que la industria acumula una baja del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%.

Kicillof también aseguró que la situación económica llevó a muchas familias a recurrir al endeudamiento y sostuvo que la morosidad alcanzó niveles superiores a los registrados durante la crisis de 2001.

La acusación de “extorsión”

El principal cuestionamiento del gobernador estuvo dirigido al mecanismo de negociación entre el Gobierno nacional y las provincias para conseguir respaldo parlamentario.

“El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo”, sostuvo.

Kicillof explicó que, según su interpretación, el mecanismo consiste en devolver o prestar parte de los recursos que previamente fueron retirados a las provincias a cambio de que los legisladores acompañen determinadas iniciativas.

“Te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito”, afirmó.

Las PASO y los recursos provinciales

En particular, Kicillof apuntó contra las negociaciones relacionadas con la suspensión de las PASO.

“Sin ningún disimulo, y de manera obscena, se informa que ofrece a las provincias parte de los recursos que les quitó, principalmente bajo la modalidad de préstamos o adelantos de coparticipación”, sostuvo.

Y cuestionó: “Es decir, les presta a las provincias el dinero que antes les birló”.

Según los números citados por el gobernador, las 24 jurisdicciones acumularon desde fines de 2023 una pérdida superior a $47 billones a precios constantes, equivalente a aproximadamente 4 puntos del PBI.

Kicillof calculó que esto representa un recorte del 13,4% en términos reales, producto de la reducción de la coparticipación federal, la caída de la recaudación propia y la interrupción de transferencias nacionales obligatorias pero no automáticas.

“El superávit es casi idéntico a lo que perdieron las provincias”

Otro de los ejes de la crítica estuvo relacionado con el superávit fiscal que exhibe el Gobierno nacional.

Kicillof sostuvo que el superávit acumulado desde la llegada de Milei al poder es prácticamente equivalente a los recursos que, según sus cálculos, dejaron de recibir las provincias.

“El ‘superávit’ acumulado por el Gobierno Nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias”, afirmó.

Y agregó una dura conclusión: “Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno”.

El llamado a una alternativa federal

Tras sus recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde aseguró haber recogido reclamos de empresarios, sindicatos y autoridades locales por la apertura de importaciones y el freno de la obra pública, Kicillof llamó a construir una alternativa política de alcance federal.

“El primer acuerdo debe fundarse en la convicción de que ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra”, sostuvo.

Y remarcó: “No existe una salida provincial para una crisis nacional”.

Finalmente, el gobernador bonaerense cuestionó la posibilidad de que el actual modelo económico continúe durante un nuevo mandato y advirtió sobre sus consecuencias.

“Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables”, concluyó.