La interna del peronismo volvió a quedar expuesta luego del acto encabezado por Máximo Kirchner frente al domicilio de Cristina Kirchner, en San José 1111. La actividad, realizada al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra la expresidenta, tuvo como uno de sus condimentos políticos un cántico de la militancia dirigido a Axel Kicillof.

Antes de comenzar su discurso, el diputado nacional y referente de La Cámpora arengó a los presentes a entonar una canción que reivindica el liderazgo de Cristina Kirchner y que fue interpretada como un mensaje hacia el gobernador bonaerense.

Frente a esa situación, desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político de Kicillof, buscaron evitar una nueva escalada de la disputa interna. “Nosotros queremos ganarle a Milei y miramos para adelante”, respondieron desde el entorno del gobernador ante la consulta por lo ocurrido durante el acto.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre el kirchnerismo y el sector que responde a Kicillof de cara al armado electoral de 2027.

Durante el encuentro, Máximo Kirchner también reivindicó la conducción política de su madre, cuestionó lo que considera una “proscripción” contra la expresidenta y alentó una eventual candidatura de Cristina Kirchner para las próximas elecciones.

Mientras tanto, el kicillofismo busca concentrarse en su propia construcción política. El Movimiento Derecho al Futuro prepara para el próximo 19 de septiembre el plenario federal “Construir la esperanza”, que se desarrollará en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Villa Domínico, Avellaneda.

El encuentro funcionará como una demostración de fuerza del espacio del gobernador, que además viene desarrollando plenarios en distintas secciones electorales bonaerenses y busca ampliar su estructura hacia otras provincias.

Las tensiones conviven, sin embargo, con los intentos por mantener cierta unidad dentro del peronismo. Días atrás, Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, gobernadores y referentes de los bloques legislativos del PJ participaron de un encuentro en el que acordaron defender el esquema de las PASO en el Congreso.

Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en las discusiones internas, el liderazgo del espacio y la estrategia para enfrentar a Javier Milei continúan siendo dos de los principales puntos de debate dentro del peronismo.