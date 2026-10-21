La actividad económica argentina volvió a mostrar señales de debilidad en agosto. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,7% frente al mismo mes de 2025 y apenas avanzó 0,1% respecto de julio, según informó el Indec.

El resultado marcó el mayor retroceso interanual en lo que va de 2026 y dejó prácticamente sin recuperación al indicador después de la fuerte caída mensual registrada en julio, que fue corregida de -2,9% a -2,8%.

Además, el crecimiento acumulado del año perdió fuerza. Entre enero y agosto, la actividad avanzó 1,2%, por debajo del 1,7% que acumulaba hasta julio.

De los 15 sectores relevados por el organismo, solo 5 crecieron frente a agosto del año pasado y otros 10 mostraron caídas. La industria manufacturera y el comercio fueron los que mayor incidencia negativa tuvieron sobre el resultado general.

Industria y comercio volvieron a empujar hacia abajo

La industria manufacturera retrocedió 3,2% interanual, mientras que el comercio mayorista, minorista y las reparaciones cayeron 3,5%.

Entre ambos sectores restaron 0,9 puntos porcentuales al EMAE, convirtiéndose en los principales responsables del deterioro interanual.

También registraron bajas la construcción (-2,5%), transporte y comunicaciones (-2,9%), intermediación financiera (-3,8%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1%).

La caída más pronunciada se observó en pesca, con un retroceso del 15,7%.

La minería volvió a destacarse entre los sectores que crecieron

La explotación de minas y canteras encabezó los resultados positivos con una suba del 11,1% respecto de agosto de 2025.

También crecieron electricidad, gas y agua (4,3%), hoteles y restaurantes (3,1%), servicios sociales y de salud (0,6%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).

En conjunto, minería, energía y hoteles aportaron 0,6 puntos porcentuales positivos a la variación interanual.

El rebote fue menor al esperado

El dato mensual también quedó por debajo de las previsiones privadas. Algunas consultoras esperaban una recuperación de entre 1% y 1,5% después del fuerte retroceso de julio, pero el EMAE solo avanzó 0,1%.

A su vez, la medición de tendencia-ciclo no registró cambios por quinto mes consecutivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que ese indicador todavía se encuentra 6,6% por encima del nivel registrado en diciembre de 2023.

Sin embargo, los números de agosto muestran una economía con poco impulso mensual y con 10 de los 15 sectores todavía por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.