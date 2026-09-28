El consumo de los argentinos atraviesa una transformación marcada por el menor poder adquisitivo, el aumento de los gastos fijos y una creciente incertidumbre sobre el futuro. En ese escenario apareció un nuevo comportamiento bautizado como “bolucompra”: pequeños gastos de bajo costo que permiten darse un gusto sin comprometer demasiado el presupuesto familiar.

El fenómeno fue identificado por el informe Social Mood correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborado por la consultora Moiguer. El relevamiento, que incluye personas de entre 16 y 75 años de distintos niveles socioeconómicos del país, detectó además un cambio en las expectativas económicas de los argentinos.

Por primera vez en la serie analizada, quienes creen que el país empeorará durante los próximos 12 meses superan a aquellos que esperan una mejora. El 41% manifestó expectativas negativas y el 38% positivas, lo que llevó al optimismo a niveles similares a los registrados en 2023.

El deterioro de las expectativas aparece acompañado por cambios en el bolsillo. Según el estudio, el poder adquisitivo de los salarios se ubica 11 puntos por debajo de enero de 2023 y el ingreso disponible de los hogares cayó 17 puntos. Al mismo tiempo, el peso de los servicios y el transporte sobre el salario promedio aumentó 11 puntos respecto de diciembre de 2023.

Recortar gastos sin abandonar todos los gustos

El informe muestra que la reacción de los hogares no consiste únicamente en dejar de consumir. Cuatro de cada diez presentan lo que la consultora denomina un perfil “compensador”: reducen determinados gastos esenciales y, al mismo tiempo, preservan consumos relacionados con ropa, electrónica, salidas o viajes.

Dentro de esa conducta aparece la llamada “bolucompra”. Se trata de adquisiciones pequeñas y relativamente económicas que permiten satisfacer el deseo de comprar sin generar un impacto demasiado grande sobre el presupuesto.

De acuerdo con el análisis, los consumidores comenzaron a preguntarse con mayor frecuencia qué reciben a cambio de cada gasto. Por eso, ya no alcanza con considerar un producto simplemente caro o barato, sino que entran en juego factores como su utilidad, duración, disfrute y oportunidad de compra.

También crecieron las alternativas para buscar precios. El 54% de los encuestados afirmó haber comprado productos en un bazar chino durante los últimos meses, mientras que las importaciones puerta a puerta aumentaron 641% frente a 2024.

Carne más cara y zapatillas más accesibles

Otro de los cambios detectados tiene que ver con los precios relativos. En 2022, un salario promedio permitía comprar unos 156 kilos de carne, mientras que en 2026 alcanza para 95 kilos. En cambio, la capacidad de compra de zapatillas de primera marca pasó de 3,4 pares a 10,1 pares en el mismo período.

La consultora sintetizó ese fenómeno bajo una idea: mientras los productos cotidianos se encarecen, determinados bienes ligados al dólar o a las importaciones se vuelven relativamente más accesibles.

Este nuevo escenario obliga también a las empresas a modificar sus estrategias. Según el informe, las marcas ya no compiten únicamente con productos de la misma categoría, sino por una porción limitada del presupuesto de los hogares, en el que cada compra debe justificar cada vez más su valor.