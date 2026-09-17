La economía argentina se contrajo 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese al retroceso trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2% en comparación con igual período de 2025.

Con este resultado, la actividad acumuló una expansión de 2,2% durante el primer semestre respecto del mismo período del año pasado. Además, la medición de tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,8%.

El freno trimestral estuvo acompañado por caídas en varios componentes de la demanda. El consumo privado bajó 2,4%, el consumo público retrocedió 2,3% y la formación bruta de capital fijo disminuyó 0,8%.

Las exportaciones fueron la excepción y crecieron 2,5% respecto del primer trimestre. Las importaciones, en cambio, registraron una contracción de 3,5%.

El PIB mostró señales diferentes en la comparación anual

Al comparar el segundo trimestre con igual período de 2025, las exportaciones lideraron el crecimiento con una suba de 13,7%. El consumo privado avanzó apenas 0,4%, mientras que el consumo público cayó 4,1%.

La inversión fue el componente más afectado, con un retroceso interanual de 11,1%. Dentro de ese segmento, la maquinaria y equipo cayó 15,2%, mientras que la inversión en equipos de transporte registró una baja de 22,1%.

El comportamiento muestra una economía que conserva crecimiento respecto de 2025, pero perdió impulso frente al comienzo de este año.

Pesca y minería lideraron el crecimiento

Entre los sectores productivos, la pesca registró el mayor incremento interanual, con un salto de 44,7%. Le siguieron la explotación de minas y canteras, con 16,4%, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una mejora de 6,9%.

También crecieron electricidad, gas y agua, con 5%, y la intermediación financiera, con 4,8%. La construcción presentó una variación positiva de apenas 0,2%.

Del otro lado, la industria manufacturera cayó 2,1% respecto del segundo trimestre de 2025. La administración pública y defensa retrocedieron 1,4%, mientras que otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales bajaron 0,9%.

La inversión volvió a quedar bajo presión

La caída de la formación bruta de capital fijo aparece como uno de los datos centrales del informe. Tanto los bienes nacionales como los importados mostraron fuertes retrocesos en maquinaria y transporte.

Pese a ese desempeño, el PIB mantiene un crecimiento de 2,2% en la primera mitad de 2026. El desafío para los próximos meses estará en determinar si la mejora interanual puede sostenerse mientras el consumo y la inversión buscan recuperar el terreno perdido durante el segundo trimestre.