La crisis que atraviesa la industria metalúrgica argentina continúa profundizándose. Durante el primer semestre de 2026, la actividad del sector acumuló una caída del 5,7%, en un contexto marcado por la baja demanda, la escasa utilización de la capacidad instalada y una nueva pérdida de puestos de trabajo.

Los datos corresponden al último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que además reveló una disminución interanual del 4,6% y una baja mensual del 0,3%, reflejando que la recuperación de la actividad sigue sin consolidarse.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que "la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre", y remarcó que el uso de la capacidad instalada "permanece en niveles reducidos para el sector".

Capacidad instalada en mínimos históricos

Uno de los indicadores más preocupantes es la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 40,8%, uno de los registros más bajos de la serie histórica y comparable con los niveles observados durante la pandemia. El dato representa una caída de 5,1 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

Solo un sector logró crecer

El informe muestra que Maquinaria Agrícola fue el único rubro que logró escapar de la tendencia negativa, con un crecimiento interanual del 3,6%.

En contraste, Fundición encabezó las bajas con un retroceso del 9,4%, seguida por Otros Productos de Metal (-9%), Carrocerías y Remolques (-6,7%), Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%).

Por cadenas de valor, el escenario también fue adverso. Los mayores retrocesos se registraron en Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1%), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%) y Minería (-5,9%).

Empleo y perspectivas

La caída de la actividad también impactó sobre el empleo. Según Adimra, el sector registró una disminución interanual del 2,3% en la cantidad de trabajadores y una baja del 0,2% respecto del mes anterior.

Además, seis de cada diez empresas consultadas anticipan que no habrá mejoras en la producción durante el próximo trimestre, reflejando un escenario de cautela y estancamiento.

Ante este panorama, Del Re sostuvo que es necesario impulsar medidas que fomenten la inversión y la producción. "La baja demanda está afectando negativamente a muchas empresas. Resulta imprescindible promover herramientas que permitan sostener el empleo y fortalecer toda la cadena industrial", concluyó.