La inflación de agosto fue de 1,7%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado representó una nueva moderación en la dinámica de los precios y consolidó una tendencia de desaceleración que el Gobierno venía anticipando durante las últimas semanas.

Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación de 21,3% en los primeros ocho meses de 2026. En tanto, la comparación interanual mostró un incremento de 33,5%, una cifra significativamente inferior a los niveles registrados durante el año pasado.

El dato de agosto era seguido con especial atención por el mercado, analistas y el propio Gobierno nacional, que había manifestado expectativas de una nueva baja en el ritmo inflacionario. Finalmente, el índice confirmó una variación mensual por debajo del 2%, un umbral considerado relevante dentro del proceso de estabilización económica.

La cifra también se convirtió en una referencia clave para las próximas negociaciones salariales, contratos indexados y proyecciones económicas para el cierre del año.

Un acumulado de 21,3% en 2026

Con el resultado de agosto, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó 21,3%. El registro refleja una desaceleración respecto de períodos anteriores, aunque los precios continúan mostrando incrementos en distintos sectores de la economía.

Los datos del Indec permiten observar una trayectoria de menor crecimiento mensual de los precios en comparación con los valores que se registraban meses atrás. Esa evolución es uno de los principales indicadores que sigue el equipo económico para evaluar el impacto de sus medidas.

El acumulado anual también constituye una referencia para empresas, consumidores e inversores, ya que permite proyectar expectativas sobre el comportamiento de la economía durante los próximos meses.

La variación interanual bajó a 33,5%

Uno de los indicadores más observados fue la inflación interanual. La comparación entre agosto de 2026 y el mismo mes del año anterior arrojó una suba de 33,5%.

La cifra marca una reducción considerable respecto de los niveles que la economía argentina exhibía un año atrás. La desaceleración de la variación interanual responde tanto a menores aumentos recientes como a la salida de la comparación de meses que habían registrado fuertes incrementos de precios.

Para los especialistas, este indicador permite medir la tendencia de mediano plazo y ofrece una visión más amplia sobre la evolución del proceso inflacionario.

Sin embargo, advierten que el desafío continúa siendo consolidar una trayectoria descendente sostenible en el tiempo y evitar nuevos factores de presión sobre los precios.

Expectativas para los próximos meses

Tras conocerse el dato de agosto, las miradas comienzan a concentrarse en la evolución de la inflación durante el último tramo del año. Las expectativas del mercado apuntan a observar si el índice logra mantenerse por debajo del 2% mensual o incluso profundizar la desaceleración.

El Gobierno considera que la estabilidad fiscal, el control de la emisión monetaria y la normalización de distintas variables macroeconómicas son factores determinantes para sostener el proceso de reducción inflacionaria.

Al mismo tiempo, economistas y consultoras privadas seguirán monitoreando el comportamiento del consumo, las tarifas, el tipo de cambio y los costos de producción, variables que pueden influir directamente en la evolución de los precios.

Con una inflación mensual de 1,7%, un acumulado de 21,3% en 2026 y una variación interanual de 33,5%, agosto dejó uno de los registros más observados del año y aportó nuevos elementos para evaluar el rumbo de la economía argentina en los próximos meses.