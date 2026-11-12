La inflación de octubre rondaría el 2% según estimaciones de consultoras

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), junto con las proyecciones de Max Capital, Equilibra, Fundación Capital, Outlier y el Banco Central, protagonizan la previa de una jornada clave para la economía argentina.

Esta tarde el organismo oficial dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, un indicador que según las consultoras privadas se ubicará entre el 1,8% y el 2% en un escenario donde la desaceleración encuentra resistencia a la baja.

Las estimaciones de las firmas privadas muestran una fuerte sintonía respecto al comportamiento de los precios durante el décimo mes del año. Mientras que Max Capital, Equilibra y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una suba del 1,8%, desde Fundación Capital elevaron levemente su cálculo hasta el 1,9%. Los especialistas de esta última entidad indicaron que el costo de vida sostiene una velocidad promedio del 1,9% mensual desde mayo, luego de haber registrado un promedio del 2,9% en el primer cuatrimestre de 2026.

El principal sostén de esta inercia inflacionaria responde al comportamiento de los precios regulados, que avanzaron un 2,3%, y de los rubros estacionales, que marcaron un 2,5% impulsados por el valor de las verduras y los primeros ajustes turísticos.

Como antecedente directo se observa el dato de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de octubre alcanzó el 1,9%, situándose una décima por encima de septiembre y acumulando un 26,1% en el año y un 32,5% interanual. Sin embargo, los analistas de Outlier advirtieron que la medición porteña otorga mayor peso a los servicios y pasajes aéreos en comparación con el índice nacional, donde los alimentos tienen una incidencia superior.

Hacia el cierre de 2026, el mercado no espera descensos abruptos en la dinámica mensual de los precios. El REM del Banco Central pronostica variaciones del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre, lo que dejaría una inflación acumulada anual del 30,4%.

Por su parte, Fundación Capital estima un 1,8% en noviembre y un repunte al 2,1% en diciembre debido al impacto estacional de la carne y los aumentos ya confirmados en electricidad (3,6%), gas y agua (2,3%), medicina prepaga y telecomunicaciones.