La inflación mayorista fue del 0,8% en julio y desaceleró 0,3 puntos porcentuales respecto de junio, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el indicador acumuló una suba del 16,6% en los primeros siete meses de 2026 y del 31,1% en los últimos doce meses.

El dato correspondió al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la evolución de los valores de los productos que se comercializan en el mercado interno antes de llegar al consumidor final. La variación de julio estuvo explicada por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

Entre los productos nacionales, el mayor impulso provino de los agropecuarios, que aportaron 0,39 puntos porcentuales al índice general. También incidieron las sustancias y productos químicos, con 0,19 puntos; los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17; y alimentos y bebidas, con 0,16 puntos.

En sentido contrario, el petróleo crudo y el gas tuvieron una incidencia negativa de 0,91 puntos porcentuales y compensaron buena parte de los aumentos registrados en los demás sectores.

La evolución interanual

En la comparación con julio de 2025, los precios mayoristas aumentaron 31,1%. Dentro de ese resultado, los productos primarios registraron una variación del 38,6%, los manufacturados del 29,5%, la energía eléctrica del 45% y los productos importados del 21,3%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la variación mensual fue la más baja desde mayo de 2025 y, además, el menor registro para un mes de julio desde 2019.

El dato mayorista se conoció días después de que el Indec informara que la inflación minorista de julio fue del 2,1%, lo que marcó una diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre ambos indicadores durante el séptimo mes del año.