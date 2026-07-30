La inversión en Argentina volvió a registrar una caída durante junio y profundizó la tendencia negativa que arrastra desde comienzos de año. De acuerdo con el último informe de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) disminuyó un 6,2% interanual en términos de volumen físico y acumuló una contracción del 7,6% en el primer semestre de 2026.

Según el relevamiento, la inversión alcanzó los US$7.464 millones a precios corrientes durante junio, equivalente al 17,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en la medición desestacionalizada.

El principal factor que explicó la caída fue el retroceso de la inversión en maquinaria y equipos, que descendió un 11,2% respecto del mismo mes del año pasado. Dentro de ese rubro, los equipos de producción nacional cayeron 9,5%, mientras que los bienes importados retrocedieron 12,7%. En el acumulado del año, este segmento registra una baja del 12,2%.

En contraste, la construcción mostró una leve mejora interanual del 0,4% durante junio. Sin embargo, el balance semestral continúa siendo negativo, con una caída acumulada del 1,7%.

El informe también reflejó que la inversión no logró revertir la tendencia descendente observada desde principios de 2026. En el primer trimestre la baja había sido del 7,3% interanual, mientras que en el segundo se profundizó hasta el 7,9%. En comparación con mayo, la serie desestacionalizada también registró una disminución del 0,4%.

La participación de la inversión sobre el PBI se mantuvo por debajo de los niveles del año pasado. Durante el segundo trimestre representó el 17,9% de la actividad económica y en junio descendió al 17,2%.

A precios corrientes, la inversión total mostró una leve baja interanual del 0,6%. No obstante, el comportamiento fue dispar entre los distintos sectores. Mientras la inversión en construcción aumentó un 6,6%, la destinada a equipos de producción cayó un 10,8%, con retrocesos del 14,3% en bienes nacionales y del 8,1% en equipos importados.

Desde Orlando J. Ferreres & Asociados señalaron que, pese a algunos indicadores positivos vinculados con la construcción y los patentamientos de vehículos comerciales pesados, todavía no existen elementos suficientes para anticipar un cambio de tendencia.

En ese contexto, la consultora consideró que los proyectos anunciados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían convertirse en el principal motor para revertir la caída de la inversión. Sin embargo, advirtió que el impacto de esas iniciativas aún depende de las decisiones empresariales y de los tiempos de ejecución de cada proyecto, por lo que sus efectos sobre la economía todavía son inciertos.