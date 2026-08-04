La morosidad del crédito bancario en Argentina frenó su escalada después de 19 meses consecutivos de aumento. Según un informe especial de la consultora 1816, la irregularidad del crédito de las entidades financieras al sector privado no financiero pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio.

Se trata de la primera baja del indicador desde octubre de 2024, cuando la mora total se ubicaba en apenas 1,5%. Aunque la caída fue leve, los especialistas la consideran una señal positiva después de un año y medio de deterioro sostenido.

La mora de las familias también registró una pequeña mejora: pasó del 12,8% en mayo al 12,7% en junio. El dato de mayo había sido el nivel más alto de los últimos 20 años. En tanto, la morosidad de las empresas se mantuvo estable en 3,5%.

El reporte de 1816 se elabora mensualmente a partir del procesamiento de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu) y permite anticipar los datos que luego publica el BCRA en su Informe de Bancos.

Por qué frenó la mora

El informe identifica dos factores principales detrás del descenso.

Por un lado, el saldo de créditos en mora de las familias creció a un ritmo menor que durante los meses anteriores, mientras que el volumen total de préstamos aumentó en términos reales. Esto permitió reducir el peso relativo de las deudas morosas sobre el total del crédito.

El segundo factor fue la refinanciación de deudas. Durante junio, las entidades financieras refinanciaron una proporción récord de sus préstamos: 3,4% del crédito destinado a familias y 0,7% del correspondiente a empresas.

Al ser refinanciadas, esas deudas dejan de contabilizarse como mora, por lo que la operación también contribuyó a contener el indicador general.

Una mejora que todavía genera dudas

Pese al dato positivo, los economistas de 1816 advirtieron que la mejora podría no mantenerse en los próximos meses.

Uno de los elementos que genera preocupación es que la irregularidad continuó aumentando en 18 de las 30 principales entidades financieras. Además, la mora de los préstamos otorgados por entidades no financieras a familias llegó al 33%, lo que refleja un fuerte deterioro del financiamiento destinado al consumo de los hogares de menores ingresos.

A esto se suma que, si bien el crecimiento nominal de los préstamos mostró una mejora durante junio y julio, en términos reales el crédito continúa creciendo a tasas apenas marginales.

Argentina, entre los países con mayor mora

El informe también puso la situación argentina en perspectiva internacional. Sobre un universo de 98 países con un PBI de al menos US$20.000 millones, Argentina ocupa el puesto 12 entre los países con mayor morosidad crediticia.

El dato adquiere mayor relevancia porque, según el análisis de 1816, ninguno de los 11 países que superan a Argentina en este indicador tiene una economía de tamaño comparable.

Así, aunque junio marcó el primer alivio después de 19 meses de deterioro, los especialistas plantean que todavía es temprano para hablar de un cambio de tendencia definitivo.