La oposición logró reunir 133 votos en la Cámara de Diputados y convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre. El objetivo será avanzar con dos temas que generan tensión con el Gobierno de Javier Milei: el creciente endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La demostración de fuerza ocurrió este miércoles, durante la sesión en la que el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Al comienzo del debate, distintos bloques opositores intentaron incorporar al temario las iniciativas vinculadas con las deudas familiares y la emergencia en discapacidad.

Para conseguirlo necesitaban una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, cifra que no alcanzaron. Sin embargo, los 133 votos positivos mostraron que la oposición cuenta con los números suficientes para alcanzar el quórum de 129 legisladores y convocar una sesión por su cuenta.

Los apoyos provinieron de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el MID e Independencia de Tucumán. Además, algunos diputados que estuvieron ausentes anticiparon que podrían acompañar la convocatoria.

Qué pasará el 9 de septiembre

Pese a la convocatoria, los proyectos no podrán ser aprobados directamente ese día porque todavía no cuentan con dictamen. La estrategia opositora será reunir al menos 129 votos para emplazar a las comisiones y obligarlas a debatir las iniciativas, entre ellas Presupuesto, una de las comisiones controladas por el oficialismo.

Uno de los principales ejes será el endeudamiento de las familias y los niveles de morosidad. Las propuestas presentadas contemplan diferentes alternativas, como programas de refinanciación, límites para las cuotas de acuerdo con los ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Entre los proyectos figura una iniciativa impulsada por la diputada Natalia Zaracho, con respaldo de Germán Martínez, que propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y establecer un régimen para abordar las deudas acumuladas.

El Gobierno mantiene una postura diferente. Desde el oficialismo sostienen que el endeudamiento constituye un problema entre privados y que el Estado no debería intervenir directamente, más allá de promover una reducción de las tasas de interés.

La emergencia en discapacidad será el otro eje de la sesión especial. Con los 133 votos reunidos este miércoles, la oposición buscará trasladar esa mayoría al recinto el 9 de septiembre y forzar el tratamiento de ambas problemáticas en las comisiones.