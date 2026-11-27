El Gobierno de La Rioja llevará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre una nueva ronda de capacitaciones sobre minería no metalífera a Chamical, Olta, Milagro y Ulapes. Las jornadas forman parte del Plan de Minería No Metalífera, que el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería riojano lleva adelante junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), y se enmarcan en el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030.

La iniciativa no es aislada. Mientras San Juan concentra las grandes inversiones de cobre de la cordillera, la provincia vecina busca sumar actividad, formar a su gente y no quedar al margen de un negocio que crece del otro lado del límite.

Qué se va a enseñar y dónde

Esta etapa se enfoca en el régimen legal, laboral y tributario aplicado a la actividad minera. El cronograma arranca el lunes 30 en Chamical, de 10 a 11:30, en el Concejo Deliberante. Por la tarde del mismo día, la capacitación llega a Olta, de 16 a 17:30, en el Centro Integrador Comunitario. Milagro y Ulapes completan el recorrido.

Los interesados pueden consultar el detalle de cada jornada en el enlace que habilitó el ministerio: linktr.ee/mintrabajo_lr.

Una provincia que quiere su parte

La Rioja viene moviendo fichas en el sector. En agosto, Diario Huarpe informó que la provincia preparaba a sus proveedores ante el avance de la minería. En noviembre, la australiana Battery Age Minerals retomó la exploración en Suri, su proyecto de oro, cobalto y cobre en el departamento Vinchina, después de cinco años sin actividad de campo.

La distancia con San Juan, sin embargo, sigue siendo grande. El ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández, sostuvo en octubre en Huarpe TV: "No es casualidad que San Juan sea la provincia que más RIGI mineros ha recibido". Según el funcionario, La Rioja tiene cobre como San Juan, pero no el mismo nivel de inversión comprometida, y atribuyó esa brecha al modelo más intervencionista que eligió el gobierno de Ricardo Quintela.

Los antecedentes del choque con San Juan

La carrera minera entre las dos provincias viene cargada de conflicto. En noviembre de 2025, Quintela anunció que buscaría rediscutir el convenio limítrofe para reclamar parte de la mina Josemaría. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, respondió que el fundamento del riojano "está desvanecido".

En abril de 2026 la tensión escaló por Vicuña, el proyecto de cobre, oro y plata de BHP y Lundin Mining que comprometió una inversión inicial de USD 9.700 millones bajo el RIGI. La Rioja condicionó el uso de caminos en su territorio, los únicos accesos viables al campamento Batidero, a la presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por esa provincia. Vicuña utiliza la ruta 153, que pasa por la localidad riojana de Guandacol. En ese marco, unos 400 trabajadores riojanos manifestaron preocupación por sus fuentes laborales.

Quintela, además, volvió a cuestionar la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que fijó los límites entre ambas provincias. La zona que reclama La Rioja se extiende desde el cerro El Potro hasta el Valle de la Luna, con Ischigualasto incluido.

El 19 de junio, la Legislatura riojana aprobó una ley que declara la nulidad de esa norma y habilita acciones legales. Quintela la promulgó el 3 de julio. Orrego fue tajante: "Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión". Desde San Juan recuerdan que el Congreso de la Nación ratificó esos límites en 2014, y hasta el PJ sanjuanino se desmarcó de Quintela.

El capítulo más reciente llegó con los hallazgos de oro en Lunahuasi. El ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, propuso un "área común" para los proyectos de la franja limítrofe, con un esquema similar al que aplican Salta y Catamarca, y apuntó contra Orrego: "tiene que entender que esos minerales y sus impactos ambientales son riojanos".

Formar para competir

Con las grandes minas de cobre del lado sanjuanino y el pleito territorial todavía abierto en el plano político, La Rioja apuesta por ahora a lo que tiene a mano: capacitar en sus localidades del interior y ordenar las reglas de juego para un sector que pretende hacer crecer en los próximos cinco años.