La UNSJ busca destrabar en el Senado el futuro del proyecto CART

A casi un año de la finalización del convenio que sostenía el proyecto CART, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aseguraron que aún no han recibido respuestas del Gobierno nacional respecto de la continuidad de la iniciativa científica internacional que busca instalar un radiotelescopio de última generación en la provincia.

Así lo manifestó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, quien señaló que desde junio de 2025 la universidad viene realizando gestiones para destrabar la situación, sin obtener resultados concretos.

“A partir de que se cayó el convenio, hemos insistido, golpeado puertas e intentado hablar con funcionarios. También se presentaron notas por parte del rector de la universidad, pero no tenemos absolutamente ninguna respuesta”, sostuvo.

Según explicó, la falta de definiciones por parte de las autoridades nacionales se mantiene pese a las gestiones realizadas ante distintos organismos y referentes políticos.

Una invitación al Senado

Castro adelantó que la próxima semana representantes de la universidad fueron invitados a exponer la situación del proyecto ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación.

“Vamos a asistir y a exponer toda esta temática”, indicó el decano, quien consideró que el encuentro puede convertirse en una nueva instancia para visibilizar la situación que atraviesa la iniciativa.

El proyecto CART es fruto de una cooperación internacional y originalmente se estructuró a través de un convenio firmado entre la Academia China de Ciencias, el Gobierno nacional mediante el CONICET, el Gobierno de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan.

La firma nacional, la principal traba

De acuerdo con Castro, el principal obstáculo para avanzar radica en la falta de renovación del compromiso por parte de la Nación.

“Donde hubo y hay reparos para firmar la continuidad es en el Gobierno nacional”, explicó.

El decano remarcó que la participación de la administración nacional resulta indispensable para resolver diversos inconvenientes operativos que afectan al proyecto, entre ellos cuestiones vinculadas al ingreso de equipamiento proveniente de China.

“Entendemos que, a partir del acuerdo de la Nación, se destrabarían todos los problemas que estamos teniendo en la actualidad, como por ejemplo las cargas que están llegando vía aduana desde China”, afirmó.

Apoyo provincial y nuevos proyectos

Respecto del papel de la provincia, Castro aseguró que siempre existió respaldo institucional para la continuidad de la iniciativa.

“Siempre hemos tenido acompañamiento de la provincia y la predisposición ha sido favorable a la continuidad de este proyecto”, señaló.

No obstante, aclaró que el Gobierno provincial depende de la decisión que adopte la Nación para avanzar con la reactivación definitiva del convenio.

En paralelo, la universidad continúa impulsando otros desarrollos científicos. El decano informó que recientemente se firmó un acuerdo con la University of Texas Rio Grande Valley para instalar un telescopio destinado a observaciones astronómicas específicas en el mismo predio donde se prevé emplazar el radiotelescopio del proyecto CART.

Según destacó, esa iniciativa no ha encontrado obstáculos administrativos ni objeciones para su ejecución.

Mientras tanto, el futuro del proyecto CART permanece sujeto a una definición del Gobierno nacional que, según las autoridades universitarias, continúa sin llegar pese a las reiteradas gestiones realizadas durante el último año.