La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tuvo repercusiones directas en los mercados argentinos. Este lunes 26 de octubre, las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta el 12%, mientras los bonos soberanos operaron en baja y el riesgo país trepó hasta los 738 puntos básicos.

La reacción se produjo en una jornada de fuerte volatilidad regional, luego de que Lula se impusiera en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Los inversores habían anticipado un escenario diferente y, tras conocerse el resultado, ajustaron sus posiciones en acciones, bonos y monedas.

Entre las compañías argentinas más afectadas estuvieron Mercado Libre, Banco Supervielle y BBVA, con pérdidas que superaron el 11% durante las primeras operaciones de la rueda.

Qué acciones argentinas cayeron más en Wall Street

Los retrocesos alcanzaron a empresas de distintos sectores, aunque las pérdidas más pronunciadas se concentraron en firmas tecnológicas y entidades financieras.

De acuerdo con las cotizaciones difundidas durante la jornada, Mercado Libre llegó a caer un 12,2%, Banco Supervielle retrocedió un 12,1% y BBVA perdió un 11,3%.

La baja de Mercado Libre también estuvo vinculada con su exposición al mercado brasileño, uno de los más importantes para la compañía de comercio electrónico. El comportamiento de la economía del país vecino influye en sus perspectivas de ingresos y en las expectativas de los inversores.

El movimiento negativo no quedó limitado a Wall Street. En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval también registró pérdidas, mientras que los bonos argentinos en dólares retrocedieron más del 1% en algunos segmentos de la deuda.

El riesgo país subió a 738 puntos

Otro indicador que reflejó la tensión financiera fue el riesgo país argentino, que alcanzó los 738 puntos básicos. El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos considerados de referencia, como los del Tesoro de Estados Unidos.

El aumento reflejó una mayor percepción de riesgo sobre la deuda argentina, en un contexto en el que los títulos públicos también registraron caídas.

La presión sobre los activos locales se produjo mientras los inversores evaluaban las consecuencias de la elección brasileña y el impacto que podría tener sobre las economías de la región.

Cómo operó el dólar en Argentina

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1.560, según la cotización del Banco Nación informada durante la jornada. En tanto, el dólar MEP rondaba los $1.562 y el contado con liquidación (CCL) se ubicaba cerca de los $1.671.

La evolución de las monedas regionales también generó preocupación entre los operadores. En Brasil, el real sufrió una fuerte depreciación frente al dólar, mientras que la Bolsa de San Pablo activó una suspensión temporal de operaciones por la magnitud de las caídas.

Una depreciación pronunciada del real puede afectar la competitividad comercial entre Argentina y Brasil. Si la moneda brasileña pierde valor y el peso argentino no acompaña ese movimiento, los productos argentinos pueden encarecerse en términos relativos frente a los brasileños.

Por qué el triunfo de Lula impactó en los activos argentinos

La reacción de los mercados estuvo relacionada con las expectativas previas al balotaje. Parte de los inversores apostaba a una victoria de Flávio Bolsonaro y a un posible cambio en la orientación económica de Brasil, especialmente en materia fiscal.

El triunfo de Lula modificó ese escenario y generó una corrección en los precios de los activos financieros brasileños, un movimiento que se extendió a otros mercados de la región.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo que las variaciones en su moneda y en su actividad económica pueden tener consecuencias sobre el intercambio bilateral, las exportaciones y las expectativas de crecimiento.