La economista y magíster en Finanzas Lara López Calvo expuso en el Forum FNS 2026 —en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026— en la sala principal del Teatro del Bicentenario, con un análisis centrado en la dinámica económica argentina, el escenario internacional y las herramientas prácticas para empresas, emprendedores y economías personales.

A lo largo de su charla, planteó la necesidad de leer los cambios en las reglas del juego y actualizar el "manual" de gestión puertas adentro de cada organización.

Al abrir su presentación, López Calvo celebró el clima del encuentro y el intercambio con el público, destacando que su objetivo era diagnosticar qué ocurre en la economía, ubicar a la Argentina en el mapa global y traducir esos indicadores a decisiones cotidianas. Dividió su exposición en una primera parte de diagnóstico y una segunda enfocada en herramientas concretas, además de anticipar que al final entregaría un "manual de supervivencia" actualizado para que puedan aplicarlo tanto en sus empresas como en sus economías personales.

En el repaso de las variables locales, la economista puso en primer lugar la generación de dólares —impulsada en el caso sanjuanino por las exportaciones—, con un salto acumulado del 250 % en lo que va del año respecto del mismo período del año anterior. Según explicó, ese mayor ingreso de divisas ayuda a entender por qué el dólar avanza más lento que la inflación y subrayó que la economía está atravesando "cambios estructurales" que exigen leer con atención cada indicador.

López Calvo detalló que el tipo de cambio avanzó un 6,8 % en el año frente a una inflación acumulada por encima del 26 %, una dinámica en la que "los costos en dólares empiezan a tener una presión mayor en la estructura de la empresa". En ese marco, también señaló que la inflación mensual se ubicó en el 2,2 %, lo que marcó que "se frenó el proceso de desaceleración de la inflación".

Sobre el frente del consumo y la demanda, la especialista advirtió que "el gran problema de nuestra economía es la demanda, el consumo" y precisó que "el salario todavía no se recuperó", mientras el empleo privado viene en caída y golpea el bolsillo. Asimismo, apuntó que la compra de reservas crece a un ritmo menor que el ingreso de dólares a la economía, que el riesgo país ronda los 850 puntos básicos tras subir desde julio y que "la variable de ajuste hoy, como no hay tasa de política monetaria, es la liquidez de la economía".

Al recorrer la evolución de la inflación en los últimos años y las señales que envía a los negocios, López Calvo recordó el paso de escenarios con alta inflación e inercia —donde endeudarse y licuar pasivos o estoquearse tenía otra lógica— hacia una etapa en la que "hoy la economía premia el orden financiero, la competitividad y el manejo eficiente de la liquidez y el capital de trabajo". También mencionó el uso de instrumentos del mercado de capitales para amortiguar la compresión de márgenes, resumió que "sigue desacelerando la inflación, pero mucho más lento", proyectó un piso mensual del 1,7 % y un cierre anual cercano al 24 % para el próximo año, y advirtió que "si en algún momento del año que viene se llega a acelerar la suba del tipo de cambio, el gobierno lo va a controlar subiendo la tasa de interés".

En el plano internacional, la economista señaló que la inflación en Estados Unidos muestra tensiones —tras un impulso inicial vinculado al shock petrolero de principios de año— y que las proyecciones para el próximo año ubican al petróleo por encima de su promedio histórico, con meses inflacionarios por delante y tasas de interés elevadas.

Remarcó además el impacto de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense sobre el costo del financiamiento, el tipo de cambio y las posibilidades de acceso al crédito tanto para privados como para el Estado, y observó que el contexto cambiario puede resultar favorable para evaluar inversiones, compras de tecnología o contratación de servicios y capacitaciones en el exterior cuando la ecuación cierre para el negocio.

Conceptos clave

"Cuando hay cambios en las reglas del juego, tiene que cambiar nuestro manual a la hora de liderar nuestra empresa y hacer negocios".

"Los costos en dólares empiezan a tener una presión mayor en la estructura de la empresa".

"El gran problema de nuestra economía es la demanda, el consumo".

"El salario todavía no se recuperó".

"Hoy la economía premia el orden financiero, la competitividad y el manejo eficiente de la liquidez y el capital de trabajo".

"Sigue desacelerando la inflación, pero mucho más lento".

"La variable de ajuste hoy, como no hay tasa de política monetaria, es la liquidez de la economía".

"Si en algún momento del año que viene se llega a acelerar la suba del tipo de cambio, el gobierno lo va a controlar subiendo la tasa de interés".