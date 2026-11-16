La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre, que llevó el salario inicial de la actividad a $2.683.718,55, incluida la participación en ganancias. Con esta actualización, el incremento acumulado entre enero y octubre de 2026 alcanzó el 26,3%, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

El gremio que conduce Sergio Palazzo informó que el sueldo básico inicial quedó establecido en $2.608.320,16. A ese monto se suman $75.398,39 en concepto de Participación en Ganancias (ROE).

Cómo quedan los salarios bancarios

La actualización se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanzará a los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores de la actividad.

Desde la organización sindical confirmaron que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mismo esquema de actualización salarial. La modalidad forma parte de lo establecido en las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales del sector.

El bono por el Día del Bancario

La Asociación Bancaria también informó el monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en $2.325.227,20. Esa suma tendrá actualizaciones mensuales hasta la fecha prevista para su cobro, en noviembre de 2027.

Desde el sindicato señalaron que el acuerdo busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios. “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, expresó la entidad en el comunicado firmado por su Secretariado General Nacional.