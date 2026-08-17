Los bonos argentinos en dólares operan con mayoría de bajas en Wall Street, en una jornada en la que el mercado mantiene la cautela sobre los activos locales. Al mismo tiempo, el riesgo país supera los 480 puntos básicos, luego de haber alcanzado ese nivel en el cierre de la semana pasada.

La presión se concentra principalmente en la deuda soberana, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York presentan un comportamiento diferente, con mayoría de subas durante la rueda.

El movimiento se da después de una semana negativa para los activos argentinos. El viernes, el S&P Merval cayó 1,8%, mientras que el riesgo país trepó hasta los 480 puntos básicos, su nivel más alto desde junio. Los ADR argentinos también habían registrado retrocesos importantes, con bajas de hasta 8,9%.

El mercado sigue con cautela

El comportamiento de los bonos refleja la mayor selectividad de los inversores frente a los activos argentinos. El riesgo país, elaborado a partir del diferencial que los títulos soberanos pagan respecto de los bonos del Tesoro estadounidense, funciona como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la deuda nacional.

En las últimas semanas, el indicador había mostrado una tendencia ascendente. Durante la primera semana de agosto superó los 450 puntos y acumuló un incremento de más de 40 unidades.

La evolución de los bonos y del riesgo país se mantiene además bajo la mirada de los inversores de cara al escenario político y económico de los próximos meses. La mayor volatilidad de los activos argentinos contrasta con el comportamiento de Wall Street, donde los principales índices estadounidenses operan con mayor estabilidad.

El mercado local también sigue atento a la evolución del dólar y a las señales que pueda brindar el Gobierno sobre sus próximas medidas económicas. La combinación entre el desempeño de los bonos, las acciones y el riesgo país será uno de los principales indicadores para medir el nivel de confianza de los inversores sobre Argentina.