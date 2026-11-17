Los bonos argentinos en dólares revirtieron su tendencia y operaron en baja este martes 17 de noviembre, en una jornada marcada por la volatilidad y la cautela de los inversores. En ese contexto, el riesgo país volvió a superar los 850 puntos básicos y alcanzó las 859 unidades, según el índice elaborado por JP Morgan.

El movimiento se produjo en medio de un escenario financiero internacional desfavorable y de las dudas del mercado local. En la jornada previa, los títulos de deuda que cotizan en Nueva York habían retrocedido y el Merval medido en dólares había caído casi un 5%, con bajas de hasta el 7,7% en acciones bancarias.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval registraba una baja del 0,4%, hasta los 81.152 puntos, mientras que su medición en dólares retrocedía un 0,9%. Entre las acciones líderes, las mayores pérdidas correspondían a Grupo Supervielle, con una caída del 5%, seguido por IRSA y Sociedad Comercial del Plata.

Los ADRs operaron con resultados mixtos

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas también mostraban mayoría de bajas, con pérdidas de hasta el 5,7% para Grupo Supervielle. En sentido contrario, las energéticas registraban subas de hasta el 2,3%, encabezadas por Pampa Energía.

La presión sobre Grupo Supervielle se vinculó con los resultados de su tercer trimestre, que mostraron una caída de los depósitos del 11,6% frente al período anterior y del 17,5% interanual. Aunque el margen neto de ganancia creció, el costo de fondeo y otros indicadores impactaron sobre la rentabilidad de la entidad.

Qué mira el mercado

Entre los factores observados por los inversores también se encontraba el debate legislativo sobre la reforma electoral y la posible suspensión de las elecciones primarias obligatorias de 2027. La discusión en comisión estaba prevista para las 15 y el oficialismo buscaba conseguir un dictamen de mayoría.

Por otra parte, el Gobierno informó que en octubre obtuvo un superávit primario de $1,9 billones y un resultado fiscal positivo de $1,6 billones. En lo que va del año, esos resultados equivalen a un superávit primario del 1,4% del PBI y uno fiscal del 0,4%, según los datos difundidos.