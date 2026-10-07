El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Tailandia para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. Durante su estadía, buscará avanzar en las negociaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Caputo tiene previsto reunirse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en un encuentro que podría servir para acercar posiciones sobre los puntos que todavía permanecen pendientes.

El ministro viajará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Qué quedó pendiente con el FMI

El viaje se producirá pocos días después de la misión técnica del Fondo que estuvo en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre. La delegación, encabezada por Joyce Wong, analizó con funcionarios argentinos el cumplimiento de las metas correspondientes al segundo trimestre.

Al finalizar esa visita, el FMI señaló que las conversaciones continuarían con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico. Ese entendimiento todavía no se concretó, por lo que la reunión de Caputo con Georgieva aparece como una instancia para intentar destrabar las negociaciones.

La tercera revisión contempla principalmente el cumplimiento de las metas fiscales y la acumulación de reservas internacionales, dos de los compromisos centrales del programa económico argentino.

Las metas que analiza el Fondo

En materia fiscal, el acuerdo establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante los primeros ocho meses del año, el resultado primario acumuló alrededor del 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero fue positivo en aproximadamente 0,2%.

El otro eje de la revisión son las reservas. Según los datos mencionados en el marco de las negociaciones, el Banco Central acumuló compras de dólares por más de US$14.000 millones durante el año.

Además, el FMI analiza la evolución del crecimiento económico y la posibilidad de que la recuperación se extienda a sectores que todavía muestran un desempeño más débil, con impacto sobre la generación de empleo.

El desembolso de US$900 millones

La aprobación de esta tercera revisión es relevante para el Gobierno porque permitiría habilitar un nuevo desembolso del FMI de aproximadamente US$900 millones.

Sin embargo, el dinero no llega de manera automática una vez terminada la misión técnica. Primero, los equipos del organismo y del Gobierno deben alcanzar un acuerdo a nivel del staff, en el que se establezca que existe un entendimiento sobre las políticas y las condiciones del programa.

Luego, el FMI debe elaborar un informe sobre la evaluación realizada. Ese documento debe ser analizado por las autoridades del organismo y posteriormente llegar al Directorio Ejecutivo.

La aprobación del Directorio es el último paso para completar formalmente la revisión y habilitar el desembolso correspondiente.