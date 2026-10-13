El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el objetivo de avanzar en la tercera revisión del acuerdo de financiamiento con la Argentina y destrabar un desembolso de alrededor de US$860 millones.

La llegada del funcionario está prevista para este martes 13 de octubre. La delegación argentina estará integrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Uno de los encuentros centrales será con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. También están previstas reuniones con Ajay Banga, titular del Banco Mundial, e Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El desembolso depende de que la revisión avance y sea aprobada por las autoridades del organismo. Por eso, la agenda en Asia representa una instancia clave para las negociaciones financieras del Gobierno.

Las metas fiscales, bajo la lupa

La tercera revisión contempla el desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre de 2026. Entre los principales puntos que analizará el Fondo figuran el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

El programa establece una meta anual de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el Gobierno no alcanzó el objetivo fiscal previsto para el primer semestre, por lo que deberá gestionar una dispensa del organismo para que la revisión pueda avanzar.

Las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 estiman que el resultado primario de 2026 cerrará en el 1,5% del PBI, mientras que el resultado financiero sería positivo en un 0,2%.

La evaluación del FMI será determinante para establecer si el desempeño fiscal cumple con las condiciones acordadas y si corresponde habilitar el siguiente giro de fondos.

Las reservas del Banco Central, otro eje de la negociación

La acumulación de reservas también ocupará un lugar central en las conversaciones. Según los datos difundidos por medios nacionales, el Banco Central compró cerca de US$15.000 millones en lo que va del año y superó el objetivo anual de adquisición de divisas previsto en el programa.

Sin embargo, el FMI no evalúa solamente las compras de dólares en el mercado, sino también la evolución de las reservas netas computables según la metodología acordada con el Gobierno.

El organismo considera que fortalecer los activos del Banco Central es importante para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar la capacidad de la Argentina para afrontar eventuales crisis financieras.

Una agenda con organismos internacionales

Además de las conversaciones con el Fondo, Caputo participará de encuentros del G20 y de reuniones vinculadas con el Banco Mundial. También está previsto que intervenga en un panel sobre el impacto de las reformas económicas en América Latina y el Caribe.

La agenda internacional se desarrollará mientras el Gobierno espera la evaluación del programa y busca sostener el respaldo financiero de los organismos multilaterales.

La aprobación de la revisión permitiría habilitar el desembolso pendiente, aunque la transferencia no está garantizada hasta que se complete el proceso técnico y el directorio del FMI adopte una decisión.