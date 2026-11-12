El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, explicó este jueves 12 de noviembre los factores que, según su interpretación, incidieron en la aceleración de la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%. El funcionario atribuyó parte del incremento a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que impactaron sobre las tarifas de gas, y destacó que la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%, su nivel más bajo en 15 meses.

Las declaraciones llegaron después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,2% durante octubre, frente al 1,9% de septiembre. Con este resultado, la inflación acumuló un 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,1%.

A través de su cuenta de X, Caputo señaló que las modificaciones en el Régimen de Zona Fría incidieron sobre el comportamiento de los precios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Precisamente, esa división fue la que registró el mayor aumento durante octubre, con una variación del 4,2%, impulsada principalmente por los cambios en las tarifas de gas.

El Indec explicó que el comportamiento de este rubro respondió a modificaciones tarifarias, cambios en los bloques de consumo subsidiado y una revisión del régimen de beneficios para determinadas regiones del país.

Caputo destacó la caída de la inflación núcleo

Más allá de la aceleración del índice general, el ministro puso especial énfasis en el comportamiento de la inflación núcleo, un indicador que excluye los precios regulados y estacionales para observar la evolución de los precios menos volátiles.

En octubre, este componente registró una variación del 1,5%, por debajo del índice general.

Caputo sostuvo que se trató de la menor variación mensual desde julio de 2025 y remarcó que, con excepción de ese mes, no se observaba un registro tan bajo desde enero de 2018.

También destacó que el promedio móvil de tres meses de la inflación núcleo alcanzó su menor nivel desde enero de 2018.

En contraste, los precios estacionales aumentaron un 5,5%, impulsados principalmente por verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,9%, debido a los ajustes en servicios y combustibles.

La inflación interanual volvió a desacelerarse

Otro de los aspectos destacados por Caputo fue la evolución de la inflación interanual, que pasó del 33,4% en septiembre al 33,1% en octubre.

Según el ministro, esta medición acumuló tres meses consecutivos de desaceleración, a pesar de que el ritmo de aumentos mensuales volvió a incrementarse.

En la comparación con octubre de 2025, la inflación núcleo alcanzó el 30,7%, mientras que los precios estacionales subieron un 28,2% y los regulados registraron un aumento del 43,7%.

De esta manera, el titular de Economía buscó destacar la desaceleración de los precios menos volátiles y de la medición interanual, aunque el índice general volvió a acelerarse y superó las previsiones del mercado.

Los datos reflejan que, mientras algunos indicadores muestran una moderación, los ajustes tarifarios y los aumentos estacionales continúan presionando sobre el costo de vida de los argentinos.