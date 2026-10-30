El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó la posibilidad de una competencia interna en La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que Javier Milei es el único candidato del oficialismo. Sus declaraciones se produjeron en medio de las crecientes diferencias entre el mandatario y Patricia Bullrich, quien dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia.

Durante una charla organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), realizada el jueves 29 de octubre en el Congreso, Menem fue consultado sobre una eventual candidatura de la actual jefa del bloque libertario en el Senado. Ante esa posibilidad, el legislador respaldó la continuidad de Milei al frente del espacio político.

"El único candidato de LLA es Javier Milei", afirmó el titular de la Cámara baja, quien también ocupa la vicepresidencia del partido a nivel nacional y conduce la estructura libertaria en La Rioja.

Menem sostuvo que existe un consenso dentro de La Libertad Avanza respecto de la candidatura presidencial y destacó el liderazgo del mandatario. En ese sentido, consideró que el fenómeno político que permitió la llegada de Milei al poder es difícil de repetir.

Además, elogió las capacidades académicas e intelectuales del Presidente y defendió las transformaciones impulsadas por su administración. Para el dirigente, la continuidad del proyecto libertario debe mantenerse bajo la conducción del actual jefe de Estado.

Las declaraciones fueron interpretadas como un mensaje directo a Bullrich, quien durante las últimas semanas protagonizó una serie de diferencias públicas con Milei y manifestó que cuenta con la preparación necesaria para asumir la Presidencia, aunque aclaró que todavía no decidió si competirá en 2027.

Las diferencias entre Bullrich y Milei

Uno de los principales desacuerdos recientes surgió después de las declaraciones del Presidente contra periodistas durante una cena de la Fundación Faro. Bullrich cuestionó las expresiones del mandatario y sostuvo que la defensa de la libertad también implica respetar a quienes tienen opiniones diferentes.

La senadora también planteó la necesidad de introducir cambios en la política económica para que los resultados de la gestión tengan un impacto más directo en los hogares argentinos.

A estas diferencias se sumaron cuestionamientos relacionados con modificaciones sobre discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. Bullrich manifestó que no había sido informada previamente sobre esos cambios, pese a formar parte de la mesa política del oficialismo.

También expresó reparos sobre la estrategia legislativa vinculada con la Ley de Tierras, lo que profundizó las diferencias dentro del espacio libertario.

Pese a estos cruces, ambos dirigentes compartieron recientemente una fotografía durante un encuentro político, que incluso fue difundida por el propio Milei en sus redes sociales.

En este escenario, las declaraciones de Menem buscan reafirmar el liderazgo presidencial y cerrar las especulaciones sobre una eventual disputa por la candidatura de La Libertad Avanza en 2027.