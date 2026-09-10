La inflación de agosto fue de 1,7% y generó una rápida reacción de los principales referentes económicos del Gobierno de Javier Milei. El Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacaron públicamente el resultado difundido por el INDEC.

El índice representó una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% registrado en julio y se convirtió en el menor nivel de los últimos 14 meses. Además, fue la variación más baja para un mes de agosto desde 2017.

Con el nuevo registro, la inflación acumuló 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó 33,5% en la comparación interanual. El resultado se ubicó dentro del rango que esperaba el mercado antes de la publicación oficial.

La reacción del Gobierno estuvo marcada por la celebración de la desaceleración y por la defensa de las políticas económicas implementadas durante la gestión de Milei.

Milei felicitó a Caputo

El Presidente fue uno de los primeros funcionarios en reaccionar después de que el INDEC difundiera el índice. Milei compartió la información oficial y dirigió un mensaje de felicitación al ministro de Economía por el resultado alcanzado.

El mandatario escribió: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”, en referencia a Caputo, y acompañó de esta manera la celebración oficial por la evolución de los precios.

La reacción presidencial se produjo luego de que el ministro de Economía difundiera un análisis propio sobre los componentes del índice. Para el Gobierno, el dato constituye una señal favorable dentro del proceso de reducción de la inflación.

El resultado también fue presentado como una muestra del impacto de las políticas orientadas a estabilizar la economía y reducir el ritmo de aumento de los precios.

Caputo festejó la menor inflación en 14 meses

El titular del Palacio de Hacienda puso el foco en la comparación histórica del registro. “El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017”, señaló.

Caputo también detalló cómo se comportaron los distintos componentes de la medición. La inflación núcleo fue de 1,8%, mientras que los precios estacionales registraron una caída de 0,9%.

En tanto, los precios regulados aumentaron 2,2% durante agosto. El ministro utilizó esos datos para destacar que la desaceleración no estuvo explicada únicamente por factores estacionales.

Otro dato resaltado por Caputo fue el comportamiento de Prendas de Vestir y Calzado, que registró una caída nominal de 0,6% durante el mes.

Según el ministro, se trató de la segunda baja consecutiva de ese rubro y de la séptima reducción nominal en los últimos 20 meses.

Sturzenegger vinculó la baja con las políticas

Sturzenegger también celebró el resultado y vinculó la evolución de los precios con la continuidad del programa económico oficial.

“Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal”, escribió el funcionario.

Su mensaje reforzó la interpretación que sostiene el Gobierno sobre el proceso de estabilización. Para el ministro, la reducción de la inflación está relacionada con la continuidad de las políticas económicas y con la transformación de las reglas que rigen la actividad.

La celebración de los funcionarios se produjo, además, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de los precios durante el último tramo de 2026.

Qué se espera para los próximos meses

El dato de agosto se convirtió en una referencia para las expectativas económicas de cara al cierre del año. La principal incógnita para el Gobierno y el mercado será si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% mensual y profundizar su tendencia descendente.

La administración de Milei considera que la estabilidad fiscal, el control monetario y las reformas económicas son elementos centrales para sostener la reducción de la inflación.

Con un IPC de 1,7% en agosto, un acumulado de 21,3% en el año y una variación interanual de 33,5%, el Gobierno aprovechó el nuevo dato para reivindicar su programa económico. Milei, Caputo y Sturzenegger coincidieron así en destacar el resultado como una señal positiva para la estrategia de estabilización.