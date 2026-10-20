El presidente Javier Milei defendió este lunes 19 de octubre su modelo económico durante la inauguración de la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde celebró el récord de exportaciones y cuestionó las políticas aplicadas por gobiernos anteriores. En su discurso, aseguró que las medidas de su administración permitieron afrontar un escenario internacional complejo y afirmó: "En otro contexto, en el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires".

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín. Durante su exposición, destacó que las exportaciones argentinas superaron los 10.000 millones de dólares en septiembre, mientras que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.976 millones.

Milei sostuvo que estos resultados están vinculados con las políticas de desregulación, el equilibrio fiscal y el crecimiento de sectores estratégicos, especialmente el energético. Además, rechazó los cuestionamientos sobre el tipo de cambio y defendió la competitividad de las exportaciones argentinas.

Milei apuntó contra el kirchnerismo y defendió el superávit

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo marcado por las críticas a las administraciones anteriores. El Presidente cuestionó los subsidios, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios, al considerar que esas herramientas perjudicaron la producción nacional.

En ese contexto, planteó que, de haberse mantenido las políticas económicas anteriores, Argentina podría haber enfrentado una crisis de mayor magnitud, con hiperinflación y caídas de la actividad económica de entre el 10% y el 15%. Se trató de una evaluación hipotética del mandatario sobre las consecuencias que, según su interpretación, habría tenido otro esquema económico.

También destacó que su gestión consiguió alcanzar el superávit fiscal durante el primer mes de gobierno y señaló que ese resultado continúa funcionando como una herramienta para estabilizar la economía.

El crecimiento de Vaca Muerta y las exportaciones récord

El Presidente dedicó parte de su exposición al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores del crecimiento energético argentino.

Según las cifras mencionadas por Milei, la producción de petróleo en esa formación pasó de aproximadamente 310.000 barriles diarios en 2023 a más de 670.000 durante agosto de 2026.

El mandatario atribuyó esa expansión a la eliminación de regulaciones y a las modificaciones introducidas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, especialmente en relación con la liberación del precio del petróleo.

Asimismo, aseguró que el sector energético registra un superávit superior a los USD 10.000 millones y proyectó que las exportaciones totales del país superarán los USD 100.000 millones durante 2026.

Qué dijo Milei sobre el dólar y las inversiones

Otro de los ejes del discurso fue la discusión sobre el tipo de cambio. Milei rechazó la posibilidad de recurrir a una devaluación como herramienta para mejorar la competitividad y argumentó que la solución pasa por reducir impuestos, eliminar regulaciones y disminuir los costos internos.

También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró fundamental para atraer capitales y desarrollar nuevos proyectos productivos.

En ese sentido, anticipó que su objetivo de largo plazo es extender las condiciones favorables para las inversiones al conjunto de la economía argentina. Además, cuestionó a los gobernadores que todavía no adhirieron al régimen.

Finalmente, el Presidente vinculó el crecimiento de las exportaciones energéticas con las perspectivas de desarrollo de otros sectores, como la minería y la infraestructura, que podrían contribuir al ingreso de divisas durante los próximos años.