Javier Milei aseguró este miércoles 18 de noviembre que Patricia Bullrich seguirá al frente del bloque oficialista en el Senado, después de que la legisladora reclamara una baja de impuestos para las pymes. En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, el Presidente la llamó su “socia política” y reconoció que hay familias que no llegan a fin de mes. También descartó aumentar el gasto antes de las elecciones presidenciales de 2027.

El reclamo de la senadora apuntaba tanto al bolsillo como al calendario electoral. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho Bullrich al pedir medidas para las pequeñas y medianas empresas. A su juicio, que las familias perciban una mejora es una condición para que vuelvan a acompañar al oficialismo en las urnas.

Qué le respondió Milei a Bullrich

Milei atribuyó las versiones de una ruptura a sectores de lo que llamó el “círculo rojo”. Aseguró que Bullrich seguirá dentro del proyecto político y distinguió su pedido de bajar impuestos de la propuesta de emitir más dinero para impulsar la actividad.

La rebaja impositiva, de hecho, forma parte de la respuesta que defiende el Presidente. El límite que puso es el equilibrio fiscal. Argumentó que, si el Estado gasta más de lo que recauda, debe cubrir la diferencia con deuda, emisión monetaria o nuevos impuestos. Cuando Feinmann le preguntó por la posibilidad de un “plan platita” antes de las elecciones, respondió: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”.

Qué dijo sobre quienes no llegan a fin de mes

Al hablar de los ingresos, Milei defendió su comentario anterior sobre cómo hace una persona para vivir los últimos diez días del mes si ya gastó lo que cobró. Según su explicación, quien pide prestado para cubrir esos gastos traslada parte del problema al mes siguiente, cuando tiene que devolver el dinero.

Durante ese intercambio, el Presidente cuestionó que la frase “la gente no llega a fin de mes” se aplique al conjunto de la población. Luego reconoció la situación de quienes atraviesan privaciones. “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”, dijo al referirse a la pobreza.

Milei sostuvo que la tasa de pobreza pasó del 57% al inicio de su gestión al 32% y afirmó que eso representa 12 millones de personas menos en esa situación. Esas fueron las cifras que citó en la entrevista para defender su política económica.

La inflación y el ritmo de la recuperación

Milei también admitió que la economía crece menos y que la inflación baja más despacio. Sostuvo que la cantidad de dinero lleva más de 12 meses sin cambios y argumentó que, mientras los precios sigan en alza, emitir para estimular el consumo agravaría el problema.

Para impulsar la actividad, insistió en reducir impuestos y quitar regulaciones. Esa respuesta dejó abierta la cuestión que había planteado Bullrich: cuándo se traducirán esas medidas en un alivio que las familias y las pymes puedan sentir en sus cuentas.