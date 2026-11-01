Los vecinos de Alto Calingasta siguen a la espera de que alguien rescate la estructura estatal que tanto costó que llegara a la localidad calingastina y hoy, sin funcionalidad, custodia, ni mantenimiento, se está deteriorando. La unidad modular, que fue trasladada en el 2021 con gran esfuerzo e inversión pública para brindar asistencia médica de salud primaria a las familias del barrio Bicentenario, permanece totalmente inactiva desde su colocación, convirtiéndose en blanco del vandalismo y del desmantelamiento progresivo por parte de personas que no cuidan lo que es de todos.

El reclamo comunitario no solo busca poner freno a la destrucción del inmueble estatal, sino también brindar una respuesta urgente a la problemática de inseguridad que afecta a la zona. Ante la falta de respuestas en el plano sanitario, los residentes presentaron formalmente el 19 de mayo de 2026 una nota dirigida al comisario de la Comisaría 16°, Licenciado Fernando Fabián Olivares, en la que solicitaban que la infraestructura abandonada sea reconvertida en un puesto policial permanente con guardia continua. Pero, hasta el momento no tienen respuestas y el módulo sigue abandonado.

La inversión estatal para la adquisición de la estructura y su traslado fue millonario.

Textuales de la impotencia vecinal

Hugo Gómez, vecino de Calingasta y referente del reclamo comunitario, expresó la profunda frustración de los residentes calingastinos ante el estado de abandono del inmueble: “Sinceramente, me parece increíble que se deje abandonada una estructura que costó tanto dinero, y ni hablar de todo lo que se invirtió y movilizó para el traslado desde la ciudad de San Juan”.

Gómez enfatizó que la inacción convirtió a la obra en un emblema de la desidia: “Cinco años de abandono y meses de elevar propuestas de uso, y ninguna respuesta. La estructura sigue ahí, deteriorándose, y ya para todos ha pasado a ser el símbolo de la desidia y la vergüenza ajena”.

Actualmente, el espacio no cumple función de salud alguna y es utilizado por personas que se esconden en el lugar para cometer ilícitos y dañar la estructura escribiendo las paredes.

“Es muy triste ver cómo está abandonado y siendo destruido, después de todo lo que nos costó obtenerlo como vecinos y lo mucho que el gobierno provincial invirtió para adquirirlo y trasladarlo”, agregó Gómez con pesar.

Antecedentes de una lucha comunitaria

La historia del módulo sanitario refleja un reclamo histórico de la población. En octubre de 2021, tras años de intensas gestiones vecinales por contar con atención médica primaria en La Isla y Alto Calingasta, se celebró la llegada e instalación de las dos estructuras modulares. Sin embargo, el destino de ambos equipamientos resultó totalmente opuestos.

Momento en el que llega el módulo a Alta Calingasta, con todo un despliegue de maquinaria pesada.

Como detalló Gómez a DIARIO HUARPE “Mientras que el módulo de la localidad de La Isla hoy funciona correctamente brindando asistencia de salud primaria, el destinado a Alto Calingasta permanece inactivo desde su colocación”. Esta disparidad genera malestar entre los habitantes del barrio Bicentenario, quienes observan cómo una inversión similar beneficia a una comunidad vecina mientras la suya permanece en el olvido.

Así luce hoy en La Isla el otro módulo que llegó junto al de Alto Calingasta.

Propuesta de puesto policial

La falta de uso y vigilancia convirtió al módulo en una estructura vulnerable que está siendo desmantelada pieza por pieza. Ante esta situación, las cerca de 400 familias del sector coinciden en que si el lugar no va a cumplir el fin primario, la reconversión de la edificación en una base operativa para la Policía de San Juan representa la salida más lógica y efectiva.

Los vecinos aseguran que la presencia constante de efectivos en el barrio Bicentenario permitiría resguardar el patrimonio público y brindar tranquilidad a cientos de familias. A pesar de existir promesas oficiales para reacondicionar el espacio y ponerlo en marcha, la falta de respuestas persiste, impulsando a los residentes a exigir una intervención urgente antes de que el deterioro sea definitivo y la estructura irrecuperable.