En una muestra de preocupación por la creciente inseguridad y el deterioro de los recursos públicos, un grupo de vecinos del departamento de Calingasta ha formalizado un pedido ante las autoridades policiales para dar una solución doble a la comunidad: obtener vigilancia permanente y rescatar una estructura estatal que hoy se encuentra a merced de la delincuencia. Hace apenas unos días, los residentes presentaron una nota dirigida al Comisario de la Comisaría 16, Lic. Fernando Fabián Olivares, solicitando la instalación de un puesto policial en el Barrio Bicentenario, en la zona de Alto Calingasta.

La iniciativa surge ante la falta de un espacio físico adecuado para que la fuerza policial pueda establecer una base operativa en la zona. Como solución, los vecinos propusieron que el puesto se instale en un módulo sanitario que se encuentra ubicado en el mismo barrio, el cual, a pesar de haber sido una sentida necesidad de la población, nunca fue habilitado y actualmente está siendo desmantelado por malvivientes.

Una estructura en decadencia y desuso

La historia de este módulo sanitario es el reflejo de una lucha comunitaria de años que no encontró el final esperado. Según relataron los propios habitantes, fueron muchos años los que se pelearon para obtener dos unidades sanitarias para que hoy una de ellas se encuentre abandonada. “Si bien, en octubre de 2021 se logró la instalación de ambas, los destinos fueron opuestos”, contó a DIARIO HUARPE Hugo Gómez, vecino de Calingasta y referente del reclamo. “Mientras que el módulo de la localidad de La Isla hoy funciona correctamente brindando asistencia de salud primaria, el destinado a Alto Calingasta permanece inactivo desde su colocación”.

Gómez, expresó su frustración ante el estado de abandono del lugar. "Es muy triste ver cómo está abandonado y siendo destruido, después de todo lo que nos costó obtenerlo como vecinos y lo mucho que el gobierno provincial invirtió para adquirirlo y trasladarlo", señaló.

Actualmente, el espacio no solo no cumple su función de salud, sino que es utilizado por personas que se esconden allí y dañan la estructura escribiendo en las paredes.

Inseguridad y vandalismo en el Barrio Bicentenario

La urgencia del pedido radica en el avance de la delincuencia, que ha encontrado en este módulo sin uso un blanco fácil. Los vecinos denuncian que la estructura está siendo desmantelada pieza por pieza por delincuentes, perdiendo así una inversión pública considerable. Ante este escenario, la comunidad de Alto Calingasta sostiene que, si el fin sanitario no se va a concretar en el corto plazo, la reconversión en un puesto policial es la salida más lógica y beneficiosa para los habitantes.

La nota presentada al Comisario Olivares destaca que contar con un servicio policial en el Barrio Bicentenario sería de "mucha utilidad" para el sector. Se estima que la puesta en funcionamiento de este espacio, ya sea como centro de salud o como base de seguridad, daría una solución directa a unas 400 familias de la zona, terminando con años de desidia estatal.

El peso de las promesas incumplidas

El reclamo vecinal también pone el foco en la inacción política que ha trascendido gestiones provinciales y municipales. Los residentes aseguran que tanto en las administraciones pasadas como en la actual se asumió el compromiso de activar el módulo sanitario, pero hasta el momento no ha habido avances concretos.

A pesar de existir promesas recientes de reacondicionar la estructura, mantenerla y finalmente ponerla en funcionamiento por parte de los gobienros, los vecinos sostienen que las autoridades han hecho "oído sordo" a estos pedidos. Esta falta de respuesta es la que ha impulsado a la comunidad a buscar la intervención de la Policía de San Juan, adjuntando a su petición respaldos de gestiones realizadas ante diversos organismos para demostrar el interés comunal en el tema.

En la misiva entregada por Hugo Gómez se subraya el pedido encarecido de que se utilice el módulo para el puesto policial antes de que su destrucción sea total. Para la comunidad, la presencia de uniformados en el Barrio Bicentenario no solo protegería la estructura del módulo, sino que brindaría la tranquilidad necesaria a cientos de familias que hoy ven con impotencia cómo el abandono fomenta el delito en su vecindario.