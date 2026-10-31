Cristian Morales, director de Planificación de Pocito, consideró que la diversidad de dirigentes que buscan posicionarse dentro del Partido Justicialista representa una fortaleza para el espacio de cara a las elecciones de 2027. Además, respaldó la posibilidad de que Sergio Uñac compita por la Presidencia y destacó su mirada sobre las economías regionales y el interior del país.

"La peor crisis que podría tener una institución, sea el justicialismo o no, como partido político, es no tener candidatos, es no tener líneas de pensamiento", afirmó Morales durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV.

En medio de las discusiones por el liderazgo del peronismo sanjuanino, el funcionario mencionó entre los posibles candidatos a gobernador a Fabián Gramajo, Carlos Munisaga, Cristian Andino, Fabián Aballay, Romina Rosa, Facundo Perrone, José Luis Gioja y Koki Chica, aunque aclaró que podrían surgir otros nombres.

Para Morales, la discusión interna no necesariamente debilita al partido. Por el contrario, sostuvo que la construcción territorial de cada dirigente y las distintas estrategias de los sectores pueden enriquecer el debate antes de definir una candidatura.

"Hoy el justicialismo tiene esa ebullición, es propio de una estructura importante. Hoy, guste o no guste, es el partido por historia y por peso territorial más importante de la Argentina", señaló.

En ese sentido, recordó el proceso electoral del año pasado y destacó el valor de alcanzar un acuerdo entre los distintos sectores. "El año pasado nos juntamos, tuvimos muchas diferencias en la previa y esa unificación, que no significa uniformidad, trajo un resultado que nos hizo ganar las elecciones del año pasado", afirmó.

El funcionario también planteó que el peronismo debe priorizar la construcción de un proyecto antes de resolver quiénes serán sus candidatos. Según explicó, la estrategia debe contemplar las necesidades de la sociedad y la conformación de todas las listas, desde la fórmula para la Gobernación hasta los cargos legislativos y municipales.

"Esto no son proyectos personales", remarcó. Para Morales, el objetivo es encontrar una propuesta capaz de dar respuestas a una realidad socioeconómica compleja y recuperar el respaldo de los sectores que se alejaron del justicialismo.

La proyección presidencial de Sergio Uñac

En el plano nacional, Morales reconoció que trabaja políticamente dentro de la línea de Sergio Uñac y defendió la posibilidad de que el exgobernador sanjuanino se proyecte hacia la Presidencia.

Como argumento, recordó la visita de Néstor Kirchner a Pocito en 2003 y señaló coincidencias entre aquel discurso y las ideas que actualmente plantea Uñac, especialmente en materia de producción, trabajo y representación del interior en Buenos Aires.

"La línea discursiva de ese momento es llamativamente coincidente con la línea discursiva que hoy Sergio tiene, en materia de la revolución del trabajo y la producción, y en materia de la voz de alguien del interior en Buenos Aires", sostuvo.

Al comparar a Uñac con Axel Kicillof, Morales reconoció que el gobernador bonaerense cuenta con un mayor peso político y territorial. "Axel tiene el padrón más importante, el peso específico de la política más importante", admitió.

Sin embargo, marcó una diferencia a favor del sanjuanino: "A Sergio lo veo con ciertas capacidades de conocimiento de la Argentina profunda que tal vez no lo veo en otros candidatos".

Morales destacó la experiencia de Uñac en la Intendencia de Pocito, la vicegobernación, la Gobernación y el Senado. No obstante, insistió en que la discusión debe comenzar por las propuestas y no por los nombres.

"Tenemos que tener la capacidad y la humildad de darle el espacio a los mejores para que nos representen. Porque el objetivo es volver", concluyó.

Textuales

Cristian Morales / Director de Planificación de Pocito