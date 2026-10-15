La formación minera de las mujeres en el interior provincial tuvo un lugar destacado en la colación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Durante la ceremonia, realizada este jueves en el Centro de Convenciones de San Juan, egresadas que estudiaron en Calingasta recibieron sus títulos de las Tecnicaturas Universitarias en Explosivos y Voladuras y en Beneficio de Minerales.

La entrega de diplomas puso de relieve la posibilidad de acceder a una formación universitaria vinculada con la actividad minera desde el departamento y la participación de mujeres en áreas técnicas estratégicas para uno de los sectores productivos de la provincia.

Distinciones por el desempeño académico

El acto también reconoció a graduados de distintas carreras y niveles de formación. Entre las distinciones más importantes estuvo la de María Sol Conte Grand Sánchez, egresada de Ingeniería Industrial, quien recibió la medalla de oro, el diploma de honor y un reconocimiento del Centro de Ingenieros de San Juan. Además, tuvo a su cargo portar la bandera de ceremonias.

La promoción 2025-2026 reunió a nuevos profesionales de tecnicaturas universitarias, carreras de grado, doctorados, maestrías y especializaciones. Entre las disciplinas representadas estuvieron la ingeniería eléctrica, la ingeniería civil, los sistemas de control, las tecnologías ambientales y los recursos minerales.

A lo largo de la ceremonia también se entregaron distinciones otorgadas por instituciones profesionales, entre ellas el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan y el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de San Juan.

El conocimiento al servicio de San Juan

Durante su mensaje, la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Alejandra Díaz, destacó el esfuerzo realizado por los egresados para completar sus estudios y el acompañamiento de sus familias durante ese proceso. También reconoció el trabajo de los equipos docentes y nodocentes que forman parte de la institución.

Díaz remarcó, además, la importancia de poner los conocimientos técnicos y científicos al servicio de la sociedad, la innovación y el desarrollo provincial.

La colación marcó el cierre de una etapa académica para los nuevos profesionales. En ese marco, la graduación de las mujeres que cursaron las tecnicaturas mineras en Calingasta aportó un componente relevante a la jornada, al mostrar el alcance territorial de la formación universitaria y la preparación de recursos humanos para una actividad central en la economía sanjuanina.